Продать Заварова в "Ювентус" разрешил второй человек в КПСС

Александр Заваров считался одним из самых техничных игроков в СССР. Фото: footboom.com

26 апреля исполняется 60 лет выдающемуся украинскому футболисту Александру Заварову.

Лавры первооткрывателя таланта Заварова принадлежат Йожефу Сабо. Именно он в бытность тренером "Зари", заметил невысокого, но очень техничного 16-летнего мальчика и перевел его в дубль команды. В 18 лет юный Заваров дебютировал в высшей лиге чемпионата СССР в матче против тогдашнего чемпиона - тбилисского "Динамо". В первом же сезоне Александр забил 7 мячей.

В том году он поехал на второй по счету чемпионат мира для 19-летних и завоевал серебро, уступив в финале Аргентине с Марадоной и Диасом - 1:3.

Очень быстро его забрал ростовский СКА служить в армии. Там Александр сделал первый хет-трик. Но самый выдающийся матч сыграл в финале Кубка СССР против "Спартака", отдав результативный пас на экс-земляка Сергея Андреева - 1:0. СКА завоевал первый и последний трофей в СССР.

Заварова купил "Ювентус" за невероятные по тем временам 5 миллионов долларов

После армии Заваров вернулся в "Зарю", которая играла в первой лиге. Кто знает, если бы сложилась судьба Александра, если бы не капитан луганчан Виктор Кузнецов. Тот сам позвонил в Киев к тренеру дубля Михаилу Фоменко и предложил забрать талантливого игрока в Киев.

Заварову не повезло, что его приезд совпал с паузой в работе Валерия Лобановского. Тренер уехал в Москву работать со сборной СССР, а вместо Фоменко оставил работать Юрия Морозова из Ленинграда. Заваров сразу стал любимцем публики. Он активно боролся за каждый мяч, отличался филигранной техникой.

Но два сезона 1983-84 были потеряны. Лобановскому, что вернулся, едва удалось удержать Заварова в команде. И это было правильное решение. В звездные сезона 1985-86 с выигрышем двух титулов, Кубка, Кубка Кубков Александр был едва ли не главным игроком нового "Динамо".

После Евро-88 второй человек в партии Егор Лигачев позволил советским футболистам ехать за границу. Заварова купил "Ювентус" за невероятные по тем временам 5 миллионов долларов. Однако это были деньги на ветер. В 60 матчах "новый Платини" забил лишь 7 голов. Заварова сплавили в "Нанси", где он доигрывал до 34 лет.

В независимой Украине у Александра Анатольевича произошла неприятная история со сборной. Он был помощником Михаила Фоменко перед Евро-2016, но волевым решением Павелко Заварова уволили и ввели в штаб Андрея Шевченко. Закончилось все тремя поражениями.

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Всего за время выступлений в разных командах Заваров сыграл 449 матчей, в которых забил 96 мячей. В 1986 году занял 7 место в голосовании за обладателя "Золотого мяча". Еще дважды набирал баллы в этом конкурсе. В СССР был признан лучшим футболистом 1986 года.