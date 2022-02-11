Процитировал Канта. Селезнев перешел на украинский язык

Евгений Селезнев выступает за "Минай" с 2021 года. Фото: ФК "Минай

Нападающий "Миная" 36-летний Евгений Селезнев больше не грезит идеей стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины.

В настоящее время в активе бывшего форварда сборной Украины 117 забитых мячей в рамках чемпионата Украины. До повторения рекорда Максима Шацких и Сергея Реброва (123) остается шесть голов.

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"Я уже о рекорде не думаю! На меня столько вылилось... Сейчас не читаю ни газет, ни интернета. На СМИ уже не реагирую.

До этого реагировал. У Иммануила Канта есть такое: "Есть только звездное небо над головой и моральный закон внутри нас". Я больше не буду реагировать. Хочу принести всем извинения, что был так импульсивен и эмоционален", - заявил Селезнев в интервью "Профутбол Digital".

Евгений Селезнев известен своими выступлениями за "Шахтер", "Днепр", турецкие клубы, российскую "Кубань" и испанскую "Малагу". В составе сборной Украины провел 58 матчей и забил 11 голов. Участвовал в Евро-2012. Предыдущий клуб Селезнева "Колос" прекратил с ним сотрудничество из-за подозрения в нарушении режима. Журналист "ТаТоТакое" Андрей Сенькив обвинил Селезнева в угрозах. Против нападавшего возбуждено уголовное производство.