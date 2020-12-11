Прима стал 30-м в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Артем Прима показал лучший результат среди украинцев. Фото: biathlon.com.ua

В австрийском Хохфильцене состоялся мужской спринт в рамках 3-го этапа Кубка мира по биатлону.

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Даль, для которого она стала 1-й в его карьере. Французы Кентен Фийон-Имеет и Фабьен Клод соответственно заняли 2-е и 3-е места.

Самое высокое место среди них занял Артем Прима - пришел 30-м. И только ему удалось набрать очки. Антон Дудченко пришел к финишу только 52-м, а Богдан Цымбал - 68-м.

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Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится 12 декабря.