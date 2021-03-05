Прикрылась только простыней - Свитолина снялась в откровенной фотосессии

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина принять участие в откровенной фотосессии.

Съемки были сделаны во время приезда Свитолиной в Киев в конце февраля. Фотографии с теннисисткой опубликовала в своем Instagram фотограф Лана Фурсова.

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Свитолина позирует обнаженной, прикрывшись лишь журналом Vogue. На фотографии Элина прикрывает тело только простыню или подушка.

Автор: Instagram.com/fursova_lana_ff

Автор: Instagram.com/fursova_lana_ff

Автор: Instagram.com/fursova_lana_ff

Автор: Instagram.com/fursova_lana_ff

Автор: Instagram.com/fursova_lana_ff

Автор: Instagram.com/fursova_lana_ff

Автор: Instagram.com/fursova_lana_ff

На последнем турнире в Дохе Элина Свитолина смогла дойти до 1/4 финала. В мировом рейтинге теннисисток она занимает 5-е место.