"Приходилось тянуть полсумки сала для игроков "Милана" - Шевченко"

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Наставник "Дженоа" Андрей Шевченко признался, что возил с Украины игрокам "Милана" сало.

Во время выступлений в составе "россонери" одноклубники заказывали Шевченко украинский деликатес.

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"Когда я впервые привез на базу "Милана" кусок украинского сала, некоторые ребята испугались. Честно! Кто даже подумал, что это наркотик. Я ведь не понимал тогда, что итальянцы никогда в жизни не видели сала. Как в Африке на экваторе никогда не бывает снега, так и у них. Помню, отрезал первый тоненький кусочек и предложил Мальдини. Тот отказался. Тогда я положил сало на хлеб и стал жевать. Видели бы в этот момент глаза Паоло и всей компании!

И чем, по-вашему, это закончилось? Каждый раз, когда потом я возвращался в Италию, приходилось тянуть полсумки сала для игроков Милана, настолько они его полюбили! Заказов было столько, что я уже пожалел, что тогда так опрометчиво приехал с украинским наркотиком на базу в Милане", — цитирует Шевченко телеграмм-канал Football Today.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024г. В следующем туре "Дженоа" сыграет против "Ромы". Отчет об игре читайте на нашем сайте. В роли игрока Шевченко выступал за "Милан" в сезонах 1999/2006 и 2008/2009.