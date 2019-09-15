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воскресенье, 15 сентября 2019 20:01

Приход Михайличенко только углубил кризис "Динамо"

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Приход Михайличенко только углубил кризис &quot;Динамо&quot;
Алексей Михайличенко в 3 матчах во главе "Динамо" не смог победить ни в одном

Киевское "Динамо" не может выиграть уже 6 матч подряд. Александр Хацкевич потерял должность тренера команды после того, как проиграл в чемпионате главному конкуренту "Шахтеру" и вылетел от "Брюгге" в квалификации Лиги чемпионов. Его преемник Алексей Михайличенко не смог улучшить ситуацию. В трех матчах под руководством нового тренера динамовца набрали только 2 очка. Сыграли вничью с "Олимпиком" и "Зари" и уступили "Десне".

Сегодня на "Олимпийском" команда Михайличенко ничего не смогла сделать с "Десной", Счет 1: 2 полностью отражает события на поле. Гости очень просто создавали проблемы у ворот Бойко благодаря быстрым атаками и индивидуальным ошибкам игроков "Динамо". Хозяева поля показали никаких коллективных действий. Очень много позиционных, тактических и индивидуальных ошибок в действиях киевлян.

В игроков "Динамо" много индивидуальных ошибок


При том, что последние результаты киевлян никак нельзя списать на отсутствие времени или предыдущего. Михайличенко уже работает с командой месяц. За это время имел паузу в чемпионате, потому матч против "Мариуполя" был перенесен, а также была пауза на 2 недели связана с матчами сборных. В это время можно было подготовить команду. Но с каждой игрой становится все только хуже. Похоже, что методы Михайличенко и его желание играть в силовой футбол через фланги, просто не находит понимания у игроков. Такой футбол для них чужой.

При том, что невыполненным остается задача работой с молодыми игроками. Цыганков и Миколенко находятся в плохой форме. Шепелев потерял место в составе. Шапаренко так и находится в молодежной команде. Цитаишвили и Попов так и не получили свой шанс в первой команде. Здесь скорее идет речь о регрессе этих футболистов, чем их развитие.

В такой ситуации вряд ли стоит надеяться, что ситуация будет улучшаться. Игроки теряют всякую психологическую уверенность, веру в себя и не понимают требований нового тренера. Это может привести к окончательному провалу сезона, как в чемпионате, так и Лиге Европы. Поэтому, Игорю Суркису стоит задуматься снова над сменой тренера. Назначение Михайличенко не дало желаемого результата. Задача не были связанные с перестройкой игры, а реальными целями на сезон. По крайней мере об этом говори президент клуба. В середине сентября "Динамо" уже отстает от "Шахтера" на 13 очков имея игру в запасе. Причем чем, это разрыв только увеличивается с каждым туром.

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Следующий свой матч "Динамо" проведет в четверг против шведского "Мальме" в размах Лиги Европы. Начало игры в 19.55.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
15
сентября

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