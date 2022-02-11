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пятница, 11 февраля 2022 12:02

Придумали положительный тест на ковид. Украинка подает протест на Олимпиаде

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Придумали положительный тест на ковид. Украинка подает протест на Олимпиаде
Аннамари Данча не смогла завоевать медаль в Пекине. Фото: Instagram.com/annamari_dancha

Украинская сноубордистка Аннамари Данча подает протест на Олимпиаде в Пекине.

Данча показала 26-й результат в параллельном гигантском слаломе. Сноубордистка уверена, что это произошло по вине организаторов.

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"Я очень рада, что эта сумасшедшая "ковидная игра" для меня закончилась. Я выиграла ее, если учесть, через что пришлось пройти, чтобы стартовать. Это было очень напряженно и болезненно. За пять минут до моего выхода на старт организаторы сказали мне, что у меня положительный тест на ковид, и я должна быть немедленно изолирована (что было неправдой). Я боролась до последнего за свои права, потому что знала, что перед гонкой у меня было четыре отрицательных теста. После этого морального нокдауна меня таки допустили к старту. Но я уже была разбита.

Я подам протест в Международную федерацию сноуборда и потребую объяснений, потому что до сих пор не получила ответ, и не могу понять, как это со мной произошло", - написала в Instagram спортсменка.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проходят соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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