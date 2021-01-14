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четверг, 14 января 2021 20:37

При каком условии состоится реванш боя Ломаченко - Лопес

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При каком условии состоится реванш боя Ломаченко - Лопес
Василий Ломаченко проиграл по очкам Теофимо Лопесу. Фото: twitter.com/espnringside

Реванш боя между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом может произойти при условии щедрого предложения со Среднего Востока.

В контракте о бое не было пункта о реванше. Теперь американец захочет выйти в ринг против Ломаченко только за большие деньги, рассказал промоутер Боб Арум.

"Например после того, как к нам обратится один из миллионеров Среднего Востока с предложением сделать реванш в одной из восточных стран. Вы и сами знаете, что деньги всегда диктовали погоду в боксе. А нам пока сложно, ведь без зрителей все эти топ-поединки сделать практически нереально. Это все сплошные огромные финансовые потери", - цитирует Арума Xsport.

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В ночь с 17 на 18 октября Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко единогласным решением судей. Американец стал абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе.

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