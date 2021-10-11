Президента Бразилии не пустили на футбол

Президент Бразилии противопоставил себя всей стране.Фото: Reuters

Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили на поединок национального чемпионата между "Сантосом" и "Гремио".

Глава государства не смог пройти на стадион, потому что на матч пускали только тех зрителей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции Covid-19. Об инциденте сообщает портал Goal.com. Болсонару заявил:

"Зачем мне справка о прививках? Я просто хотел посмотреть игру "Сантоса". А у меня спрашивают, привит я. Зачем? У меня антител больше, чем у вакцинированных".

Болсонару в эпоху пандемии коронавируса постоянно выступает против вакцинации и карантинных мероприятий.

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Сборная Бразилии лидирует в южноамериканской группе отбора на Кубок мира-2022. После 10 матчей у команды девять побед и одна ничья.