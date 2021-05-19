Президент "Зари" рассказал о будущем Скрипника

Виктор Скрипник до "Зари" работал в Германии и Латвии. Фото: "Заря"

Президент луганской "Зари" Евгений Геллер в интервью YouTube-канала "Бомбардир" рассказал о будущем Виктора Скрипника в клубе.

"Доволен ли я сотрудничеством со Скрипником? Я считаю Скрипника одним из лучших тренеров Украины. И надеюсь, что в будущем он удивит меня хорошим достижением. Пока он повторил свое прошлогоднее достижение и стал бронзовым призером. Теперь жду медали другого цвета или Кубок. Или это все вместе.

У Скрипника через год заканчивается контракт с "Зарей"? Да, и я попросил его до конца мая определиться, собирается ли он продлевать контракт. Независимо от решения, следующий сезон он будет работать в "Заре", - сказал Геллер.

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В нынешнем сезоне "Заря" заняла третье место и играла в финале Кубка Украины, где уступила "Динамо". Виктор Скрипник проработал в клубе два года. В прошлом году его звали в "Днепр-1", однако стороны не смогли договориться.