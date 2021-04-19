Президент УЕФА рассказал о лицемерии руководителей "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса"

Чеферин не подбирал слов, характеризуя своих оппонентов. Фото: Reuters

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с критикой исполнительного директора "Манчестер Юнайтед" Эда Вудворда и президента "Ювентуса" Андреа Аньелли.

"Я 24 года работал юристом в уголовных делах, но никогда не видел таких людей. Вудворд позвонил мне в прошлый четверг и сказал, что он очень доволен нашими реформами и полностью их поддерживает. Очевидно, к тому моменту он уже поставил свою подпись где-то ещё", — приводит слова Чеферина Sky Sports.

Президент "Ювентуса ""Аньелли — главное разочарование из всех. Я никогда не видел человека, который бы так много врал. Это просто невероятно", – сказал Чеферин.

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Сегодня ночью 12 английских, испанских и итальянских клубов объявили о создании Суперлиги. К ней отказались присоединиться клубы из Франции и Германии. Ожидается, что Суперлига стартует осенью этого года.