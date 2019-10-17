Президент "Карпат" скрывается от правоохранителей в Греции

Президент "Карпат" Петр Дыминский уже более чем 2 года скрывается от следствия. Фото: из открытых источников

Президент "Карпат" Петр Дыминский скрывается от украинских правоохранительных органов в Греции, об этом сообщает "Спортарена".

Вопрос Дыминского был поднят из-за дела о подозрении, которое выдвигалось по отношению к экс-министру энергетики Игорю Насалику. Он не задекларировал займ в Дыминского в размере 3.1 миллиона долларов.

Адвокат Насалыка пытался обжаловать отказ детектива НАБУ в проведении одновременного допроса его клиента и Дыминского. Детектив, в свою очередь, сообщил, что вопрос одновременного допроса в данный момент невозможно решить из-за пребывания президента "Карпат" на территории другого государства - в Греции.

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Сам Дыминский находится в розыске по делу о ДТП, в результате которого погибла женщина. Авария произошла в августе 2017 года, а через несколько дней после этого президент "Карпат" покинул страну.