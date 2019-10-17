Президент "Карпат" скрывается от правоохранителей в Греции

 
Ексклюзивы
1/5
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 1134
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 1989
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2970
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1422
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4518
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2754
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 918
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6147
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1071
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
Фото
Все фото
16
14
9
16
6
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Видео
Все видео
Бывший игрок "Днепра" забил шедевральный мяч в составе своей сборной
Бывший игрок "Днепра" забил шедевральный мяч в составе своей сборной
Финляндия может впервые попасть на Евро
Финляндия может впервые попасть на Евро
Защитник забил мяч со своей половины поля
Защитник забил мяч со своей половины поля
Англия разгромила Болгарию в скандальном матче
Англия разгромила Болгарию в скандальном матче
Украина красиво победила Португалию
Украина красиво победила Португалию
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3762
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6975
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1575
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 846
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 927
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
четверг, 17 октября 2019 09:20

Президент "Карпат" скрывается от правоохранителей в Греции

  Комментировать
Президент &quot;Карпат&quot; скрывается от правоохранителей в Греции
Президент "Карпат" Петр Дыминский уже более чем 2 года скрывается от следствия. Фото: из открытых источников

Президент "Карпат" Петр Дыминский скрывается от украинских правоохранительных органов в Греции, об этом сообщает "Спортарена".

Вопрос Дыминского был поднят из-за дела о подозрении, которое выдвигалось по отношению к экс-министру энергетики Игорю Насалику. Он не задекларировал займ в Дыминского в размере 3.1 миллиона долларов.

Адвокат Насалыка пытался обжаловать отказ детектива НАБУ в проведении одновременного допроса его клиента и Дыминского. Детектив, в свою очередь, сообщил, что вопрос одновременного допроса в данный момент невозможно решить из-за пребывания президента "Карпат" на территории другого государства - в Греции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный Павелко выгонял братьев Суркисов из VIP-ложи стадиона

Сам Дыминский находится в розыске по делу о ДТП, в результате которого погибла женщина. Авария произошла в августе 2017 года, а через несколько дней после этого президент "Карпат" покинул страну.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президент "Карпат" скрывается от правоохранителей в Греции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
октября

Сердце и внутренности путешественника похоронили на африканской земле

Памяти Драча: "Я весь состою из политики"

Самое читаемое
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 123313
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 58528
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище Просмотров: 21438
&quot;Вы что, националист?&quot; - преподаватель столичного вуза отказалась проводить пару на украинском языке
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить пару на украинском языке 1 Просмотров: 18596
Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой
Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой Просмотров: 16425
Спорт
"Динамо" продаст легионера в Китай - СМИ
"Динамо" продаст легионера в Китай - СМИ Просмотров: 99
Американский боксер умер после боя
Американский боксер умер после боя Просмотров: 459
Украинского боксера признали самым сильным в мировом рейтенге
Украинского боксера признали самым сильным в мировом рейтенге Просмотров: 504
Бывший игрок "Днепра" забил шедевральный мяч в составе своей сборной
Бывший игрок "Днепра" забил шедевральный мяч в составе своей сборной
 Просмотров: 729
Зинченко позвал замуж свою девушку
Зинченко позвал замуж свою девушку Просмотров: 2817
Больше всего комментируют
7
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
3
Против Луценко открыли дело
2
Харьковский горсовет поддержал "формулу Штайнмайера"
2
Арахамия передал доказательства подкупа участников вече "Нет - капитуляции" в СБУ
Голосов: 1209
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua