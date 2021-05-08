Президент "Ференцвароша" назвал фантастичекими три года с Ребровым

Сергей Ребров трижды выигрывал чемпионат Венгрии. Фото: "Ференцварош"

Президент "Ференцвароша" Габор Кубатов поделился впечатлением о совместной работе с украинским тренером Сергеем Ребровым.

"Фантастические три года. Говорят, что только венгерский тренер понимает специфику местного чемпионата и нашего менталитета. По мнению других – только иностранный тренер может быть залогом долгосрочного развития, так как привносит в наш чемпионат что-то новое с профессиональной точки зрения.

Приглашая в 2018 году Реброва на должность главного тренера, мы думали о том, кто лучше всего нам подойдет. Результаты последних трех лет дали исчерпывающий ответ", — написал Кубатов на своей странице в фейсбуке.

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При Сергее Реброве "Ференцварош" трижды выиграл чемпионат Венгрии в сезонах 2018/19, 2019/20 и 2020/21. Кроме этого, клуб впервые за 25 лет снова сыграл в групповом этапе Лиги чемпионов. Кроме тренера за "Ференцварош" играют двое украинцев – Игорь Харатин и Александр Зубков.