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суббота, 02 октября 2021 20:24

Президент "Барселоны" пообещал не увольнять Кумана

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Президент &quot;Барселоны&quot; пообещал не увольнять Кумана

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прояснил судьбу главного тренера команды Рональда Кумана.

- Несколько часов назад я разговаривал с Куманом и решил, что он останется. Рональд любит "Барселону", доверяет этой команде. Уверен, он сделает все, чтобы изменить ситуацию. Отношения у нас хорошие, и я прошу фанатов его поддержать, - цитирует слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в своем Тwitter.

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В чемпионате Испании "Барселона" занимает 8 место. После 6 матчей в команды 3 победы и 3 ничьи. В Лиге чемпионов команда проиграла обе встречи с одинаковым счетом - 0:3 и находится на последнем месте в группе. В третьем туре ЛЧ "Барселона" сыграет с киевским "Динамо".

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