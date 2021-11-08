Претендент на гол года в Украине – Калитвинцев забил красивый мяч в УПЛ

Влад Калитвинцев третий сезон выступает за "Десну". Фото: ФК "Десна"

В матче четырнадцатого тура чемпионата Украины "Десна" победила ФК "Львов" -2:0.

Счет в матче открыл полузащитник гостей Владислав Калитвинцев.

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Бывший динамовец забил очень красивый гол в начале второго тайма. После затяжной атаки "Десны" защитники хозяев выбили мяч из своей штрафной. Влад с лета дальним ударом не оставил шансов вратарю ФК "Львов".

Владислав Калитвинцев - сын бывшего игрока "Динамо" и оружия Украины Юрия Калитвинцева, который сейчас тренирует житомирское "Полесье". Калитвинцев-младший является питомцем "Динамо", но закрепиться в киевском клубе не смог. Выступал за "Арсенал", и с 2019 играет в Чернигове.