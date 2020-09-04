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пятница, 04 сентября 2020 21:00

Пресса отреагировала на победу сборной Украины над Швейцарией в Лиге наций

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Пресса отреагировала на победу сборной Украины над Швейцарией в Лиге наций
Александр Зинченко принес сборной Украины победу. Фото: УАФ

В первом туре Лиги наций сборная Украины дома победила Швейцарию - 2:1.

Украинский медиа хвалят команду Андрея Шевченко, но и отдают должное сопернику. Gazeta.ua собрала главные тезисы игры.

"Зина вместе с Малиновским творят убийственный дуэт создателей в центре поля, королей пространства.- пишет "Футбол 24". - Немного бразильского, немного итальянского, немного английского - их игра балансирует на грани стилей, Руслан и Саша блестяще дополняют друг друга. В хавбека "Аталанты" попадание в перекладину тоже чуть ли не с 50 метров, а еще 7 выигранных единоборств с 8 и все 4 попытки дриблинга успешны. Малиновский отдал роскошный перед голевой пас на ход Тимчик, что они всю жизнь живут в одной комнате, а не встретились только неделю назад. И это "бергамаско" ощутимо еще не набрал свою идеальную форму "

Малиновский отдал роскошный перед голевой пас на ход Тимчик, что они всю жизнь живут в одной комнате

"Зачет сдан - и сдан уверенно. Если бы не гол имени Пятова (впрочем, Коноплянка и Зинченко "помогли"), то было бы почти идеально. Так, швейцарцы выглядели интереснее примерно две трети матча, но не стоит забывать, что им приходилось лезть вперед после мяча Ярмоленко. Если смотреть на моменты, созданные швейцарцами в первый час, то большинство пришло после верховых подач. Продуманных многоходовок с забегания, игрой пяточками и прочих радостей было мало у обеих команд," - "Трибуна" отмечает надежную игру украинский в обороне.

"Евгений Коноплянка сыграл провальный матч и был заменен в самом начале второго тайма. В соперниках у Михайличенко были реактивные Мбабу и Эмболии. Коноплянка и Зинченко часто оставляли Михайличенко друга на двух швейцарцев и ему приходилось выполнять огромный объем оборонной работы. " - критикует игру Коноплянки ua-football.com

Игра под давлением не сильный козырь нашей сборной


"Львов остается неприступным бастионом сборной Украины. Наша национальная команда еще ни разу не проигрывала в столице Западной Украины. Не проиграла и на этот раз - в матче против Швейцарии",- отмечает фартовость Львова для сборной Украины sport.ua

"Швейцарцы предложили Украине высокий и достаточно организованный прессинг с персональной опекой. Это не стало неожиданностью для хозяев, но создавало большие трудности - игра под давлением не сильный козырь нашей сборной. "Нати" действовали агрессивно, перекрывали украинский моментально, время задействовав в прессинга до семи человек",- footboom.com отмечает качественную построение игру соперника.

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Следующий свой матч сборная Украины проведет 6 сентября в гостях против сборной Испании. Начало игры - 21. 45.

Автор: Сергей Тищенко
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