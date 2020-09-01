Представители Усика требуют боя против Джошуа

Александр Усик хочет выйти на чемпионский поединок. Фото: Іnstagram Александра Усика

Команда украинского боксера Александра Усика требует чемпионского боя против Энтони Джошуа.

Представители Усика считают, что их клиент должен провести бой против победителя пары Джошуа - Пулев, который должен состояться 12 декабря.

"Усик более года является обязательным претендентом по линии WBO. Мы согласились, чтобы сначала состоялся бой Джошуа - Пулев, но теперь требуем, чтобы победитель дрался с Усиком.

План у нас такой: победить Чисору, затем победить Джошуа (или того, кто будет владеть поясом) и стать чемпионом. Вот и все. Держим в уме Джошуа, хотя все может случиться", - сказал менеджер украинского боксера Александр Красюк в комментарии skysports.com.

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Следующий бой Александр Усик должен провести против британца Деррика Чесоры. Поединок запланирован на конец октября.