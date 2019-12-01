Представители России снова удивили футбольный мир неадекватным заявлением

вячеслав Колосков 30 лет возглавлял федерацию футбола СССР и России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об итогах жеребьевки Евро-2020. Об этом пишет sports.ru

"У нас в этой группе не просто есть шансы, они у нас огромные. У меня нет никаких сомнений, что команда как минимум со второго места выйдет в следующий этап.

С кем бороться за второе место, если не за первое? Начнем бороться за первое. Если Бельгии два раза проиграли – это не значит, что можем проиграть и третий.

У нас с Испанией такое было в 2008 году. Проиграли 0:3, 1:4, а потом выиграли по пенальти.

Я бы сейчас не ставил задачу бороться за второе место, потому что это программа минимум. С Бельгией, тем более, играем в Питере", – сказал Колосков.

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Сборная России попала на Евро-2020 в одну группу с Бельгией, Данией и Финляндией.