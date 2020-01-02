Предателя Украины дисквалифицировали за допинг на 4 года

Валентин Попов остался вне спорта на 4 года. Фото: соцсети

Российский велосипедист Валентин Попов дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенного препарата мельдонию.

Попов стал "37-м российским спортсменом, наказанным за употребление этого препарата.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года, сообщает "24 канал"

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Выходец из Крыма Валентин Попов - чемпион Украины по кросс-кантри, мастер спорта по маунтинбайку, чемпион России 2016 с маутибайку.