Предателя Украины дисквалифицировали за допинг на 4 года

Российский велосипедист Валентин Попов дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенного препарата мельдонию.
Попов стал "37-м российским спортсменом, наказанным за употребление этого препарата.
Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года, сообщает "24 канал"
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Выходец из Крыма Валентин Попов - чемпион Украины по кросс-кантри, мастер спорта по маунтинбайку, чемпион России 2016 с маутибайку.
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