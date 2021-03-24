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среда, 24 марта 2021 10:09

Правнук Муссолини стал игроком итальянского гранда

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Правнук Муссолини стал игроком итальянского гранда
Романо Муссолини будет играть за любимый клуб прадеда. Фото: "Лацио"

Защитник 18-летний Романо Флориани Муссолини заключил первый профессиональный контракт с "Лацио", сообщает Corriere della Sera. Соглашение футболиста с римским клубом рассчитано до лета 2024 года.

3 февраля стало известно, что Муссолини присоединился к молодёжной команде "Лацио". Защитник выступал за "Лацио" U18, и после наступления совершеннолетия его решили поднять в молодёжную команду.

Романо Флориани — сын Мауро Флориани и Алессандры Муссолини, внучки фашистского диктатора Бенито Муссолини. Кроме того, тёткой матери молодого футболиста является знаменитая актриса Софи Лорен.

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Бенито Муссолини — лидер Национальной фашистской партии Италии, возглавлявший Италию как премьер-министр в 1922-1943 годах. После 1936-го его официальным титулом стал "Его Превосходительство Бенито Муссолини, глава правительства, Дуче фашизма и основатель империи". После свержения в 1943-1945 годах возглавлял марионеточную Итальянскую социальную республику, контролировавшую при поддержке немцев часть территории Италии. Считается, что Муссолини болел за римский "Лацио".

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