Правнук Муссолини стал игроком итальянского гранда

Романо Муссолини будет играть за любимый клуб прадеда. Фото: "Лацио"

Защитник 18-летний Романо Флориани Муссолини заключил первый профессиональный контракт с "Лацио", сообщает Corriere della Sera. Соглашение футболиста с римским клубом рассчитано до лета 2024 года.

3 февраля стало известно, что Муссолини присоединился к молодёжной команде "Лацио". Защитник выступал за "Лацио" U18, и после наступления совершеннолетия его решили поднять в молодёжную команду.

Романо Флориани — сын Мауро Флориани и Алессандры Муссолини, внучки фашистского диктатора Бенито Муссолини. Кроме того, тёткой матери молодого футболиста является знаменитая актриса Софи Лорен.

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Бенито Муссолини — лидер Национальной фашистской партии Италии, возглавлявший Италию как премьер-министр в 1922-1943 годах. После 1936-го его официальным титулом стал "Его Превосходительство Бенито Муссолини, глава правительства, Дуче фашизма и основатель империи". После свержения в 1943-1945 годах возглавлял марионеточную Итальянскую социальную республику, контролировавшую при поддержке немцев часть территории Италии. Считается, что Муссолини болел за римский "Лацио".