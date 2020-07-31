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пятница, 31 июля 2020 10:49

"Права на ошибку у Луческу нет" - Маркевич

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&quot;Права на ошибку у Луческу нет&quot; - Маркевич
Мирон Маркевич не очень верит в успех Мирчи Луческу в "Динамо". Фото: ФК "Металлист"

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич довольно скептически оценил назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо".

По словам специалиста, для успеха Луческу нужно будет серьезно усиливать состав команды.

"С тем составом, который есть сегодня, не вижу больших перспектив. Если наставнику удастся качественно усилиться, а это как минимум процентов 50 основной обоймы, то может что-то и получится. Все зависит от того, о чем договаривался президент "Динамо" Игорь Суркис с Луческу. Однако, считаю, что права на ошибку у наставника нет", - цитирует Маркевича zbirna.com.

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Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на 2 года с возможностью продления сотрудничества еще на год.

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31
июля

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