Появился новый претендент на дебютный бой против Усика в супертяжелом весе

Украинский чемпион Александр Усик не может определится с соперником в дебютном поединке в супертяжелом весе.
Голландец Тайрон Спонг считается еще одним кандидатом на бой с Усиком , сообщает известный инсайдер Майк Коппинджер.
По информации журналиста, Спонг присоединился в списке возможных вариантов к американцу Брайанту Дженнингсу. Также рассматривалась кандидатура россиянина Андрея Федосова, но больше вопрос о поединке с ним не стоит. Имя следующего соперника Усика объявят к пятнице.
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Спонг остается непобежденным боксером, выиграв все 13 поединков на профессиональном уровне (12 — нокаутом).
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