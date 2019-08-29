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четверг, 29 августа 2019 09:51

Появился новый претендент на дебютный бой против Усика в супертяжелом весе

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Появился новый претендент на дебютный бой против Усика в супертяжелом весе
Тайрон Спонг - новый перетендент на бой с Александром Усиком 12 октября в Чикаго

Украинский чемпион Александр Усик не может определится с соперником в дебютном поединке в супертяжелом весе.

Голландец Тайрон Спонг считается еще одним кандидатом на бой с Усиком , сообщает известный инсайдер Майк Коппинджер.

По информации журналиста, Спонг присоединился в списке возможных вариантов к американцу Брайанту Дженнингсу. Также рассматривалась кандидатура россиянина Андрея Федосова, но больше вопрос о поединке с ним не стоит. Имя следующего соперника Усика объявят к пятнице.

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Спонг остается непобежденным боксером, выиграв все 13 поединков на профессиональном уровне (12 — нокаутом).

https://sportarena.com
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Дата
29
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