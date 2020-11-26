Появился новый претендент на Яремчука

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото:REUTERS:

Турецкий "Галатасарай" хочет видеть своем составе игрока сборной Украины и "Гента" Романа Яремчука.

Наставник "Галатасарая" Фатих Терим попросил руководство клуба подписать украинского форварда, сообщает A Spor

Стамбульский клуб уже вышел на контакт с агентом Кристофом Енроте, ранее помог ему купить Кристиана Луиндаму со "Стандард". В Енроте хорошие связи на бельгийском рынке, а потому это может помочь турецкому клубу проще договориться с "Гентом".

В ближайшее время представители "Галатасарая" планируют выйти на контакт с самим Яремчуком, чтобы узнать у того желание продолжить карьеру в Турции. .

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Роман Яремче воспитывался в системе "Динамо", но так и не смог закрепиться в основе киевского клуба. С 2017 года выступает за "Гент". Футболист неоднократно заявил, что хочет сменить команду. В посулгах Романа были зациквлени итальянские клубы и чемпион Бельгии "" Брюгге ".