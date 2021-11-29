Потеряли первое место - бывшая команда Де Дзерби победила "Милан"

В матче 14-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле проиграл "Сассуолло" - 1:3

"Россонери" вышли вперед в середине первого тайма усилиями Алессио Романьоли. Спустя 3 мин. Джанлука Скамачча сравнял счет в матче.

В конце первого тайма гости повели в счете - автоголом отличился Симон Кьяер.

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После перерыва Доменико Берарди увеличил преимущество "Сассуоло". "Милан" отыграться не смог.

Хозяева доигрывали матч в меньшинстве. На 77-й мин. прямую красную карточку получил Романьоли.

"Милан" потерпел второе поражение подряд в Серии А. Команда Пиоли потеряла лидерство в чемпионате, уступая "Наполи" тремя очками.

Команда Лучано Спаллетти разгромила "Лацио" - 4:0.

В следующем туре 1 декабря "Милан" на выезде сыграет против "Дженоа" Андрея Шевченко, а "Сассуоло" примет "Наполи".