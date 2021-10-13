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среда, 13 октября 2021 00:14

Потеря очков имени Петракова: почему Украина не смогла победить Боснию и Герцоговину

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Потеря очков имени Петракова: почему Украина не смогла победить Боснию и Герцоговину
Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: УАФ

В матче седьмого тура отбора к Кубку мира сборная Украины сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной - 1:1.

Что нужно знать о матче во Львове?

Кадровые проблемы команд. Сборная Украины не могла рассчитывать на Зинченко, Миколенко, Буяльского, а боснийцы остались без семи игроков во главе с ведущими полузащитниками Крунич и Пьянич.

Петраков не провел ротацию. Тренер Украинский выбрал тот же скала, что три дня назад против Финляндии.

Рваный темп игры. Инициатива переходила от одного соперника к другому. Украинцы больше контролировали мяч, а гости действовали в силовой манере игры.

Плохая реализация. Обе команды создали достаточно у ворот соперников, но смогли забить только по одному мячу.

Сильный матч Цыганкова и Шапаренко. Цыганков сделал ассист на Ярмоленко и был самым острым в составе хозяев. Шапаренко вел игру команды в середине поля.

Замены сборной Украины только ослабили игру

Надежный Пятов. Вратарь сборной Украины несколько раз откровенно выручил сборную Украины.

Активный Тимчик. Защитник "Динамо" имел две хорошие возможности забить.

Очередная голевая ошибка Матвиенко. Защитник "Шахтера" привез гол во втором матче подряд.

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План Петракова почти сработал. Украина смогла забить первый гол, заставив соперника раскрываться и идти вперед. Хозяева получили пространство на чужой половине поля.

Потеря очков имени Петракова. Наставник не провел никакой ротации после тяжелой игры против финнов. Украина выглядела устало. Явно переиграли свое время Ярмоленко, Яремчук, Цыганков, Степаненко. Прижались к своим воротам во втором тайме. Замены в конце игры только ослабили игру. Петракову просто не хватило опыта работы на таком уровне, чтобы победить.

Справедливая ничья. Ни один из соперников не наиграл на победу но не преобладал за игрой. Обе команды имели свои моменты и шансы на победу. Но ничейный результат справедлив.

После семи туров сборная лидером группы является Франция, 12 очков. На три меньше в Украины. Финляндия с восемью баллами третья, а боснийцы идут на четвертом месте с семью очками. Украина провела на матч больше соперников.

Команде Петракова осталось провести последний матч квалификации. 16 ноября Украина в гостях сыграет против Боснии.

Автор: Сергей Тищенко
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