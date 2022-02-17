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четверг, 17 февраля 2022 20:24

Последний шанс для украинских биатлонистов. Расписание 14-го дня соревнований в Пекине-2022

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Последний шанс для украинских биатлонистов. Расписание 14-го дня соревнований в Пекине-2022
Фото: Reuters

В пятницу, 18 февраля, ночью по Киеву начнется уже 14-й соревновательный день XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.

Все внимание украинских поклонников спорта будет приковано к биатлону. В гонках с массовым стартом точно примут участие Юлия Джима, Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Анастасия Меркушина считается одной из запасных.

Заметим, что женская гонка должна была состояться в субботу, однако организаторы перенесли ее на день раньше.

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Расписание соревнований на пятницу, 18 февраля:

3:30, 3:58 и 4:25 – Фристайл. Свободные дисциплины - хафпайп. Женщины. Медали.

3:42 – Бобслей. Четверки. Тренировка 5 и 6. Мужчины.

5:45, 8:35, 8:54 и 9:10 – Фристайл. Ски-кросс. Квалификация, четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. Мужчины. Медали.

6:10 и 15:10 – Хоккей. Полуфиналы. Мужчины. 2 матча.

8:05 – Кёрлинг. Матч за третье место. Мужчины. Медаль.

9:00 – Биатлон. Масс-старт, 12,5 км. Женщины. Юлия Джима, Анастасия Меркушина (запасная). Медали.

10:30 - Конькобежный спорт. 1000 м. Мужчины. Медали.

11:00 – Биатлон. Масс-старт, 15 км. Мужчины. Дмитрий Пидручный, Артем Прима. Медали.

12:30 – Фигурное катание. Короткая программа. Парное катание.

14:00 и 15:30 – Бобслей. Двойки. Заезды 1 и 2. Женщины.

14:05 – Кёрлинг. Полуфиналы. Женщины.

В расписании указано время начала событий по Киеву.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования в 15-ти дисциплинах в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12-ти дисциплинах.

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