Последний шанс для украинских биатлонистов. Расписание 14-го дня соревнований в Пекине-2022

В пятницу, 18 февраля, ночью по Киеву начнется уже 14-й соревновательный день XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.
Все внимание украинских поклонников спорта будет приковано к биатлону. В гонках с массовым стартом точно примут участие Юлия Джима, Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Анастасия Меркушина считается одной из запасных.
Заметим, что женская гонка должна была состояться в субботу, однако организаторы перенесли ее на день раньше.
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Расписание соревнований на пятницу, 18 февраля:
3:30, 3:58 и 4:25 – Фристайл. Свободные дисциплины - хафпайп. Женщины. Медали.
3:42 – Бобслей. Четверки. Тренировка 5 и 6. Мужчины.
5:45, 8:35, 8:54 и 9:10 – Фристайл. Ски-кросс. Квалификация, четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. Мужчины. Медали.
6:10 и 15:10 – Хоккей. Полуфиналы. Мужчины. 2 матча.
8:05 – Кёрлинг. Матч за третье место. Мужчины. Медаль.
9:00 – Биатлон. Масс-старт, 12,5 км. Женщины. Юлия Джима, Анастасия Меркушина (запасная). Медали.
10:30 - Конькобежный спорт. 1000 м. Мужчины. Медали.
11:00 – Биатлон. Масс-старт, 15 км. Мужчины. Дмитрий Пидручный, Артем Прима. Медали.
12:30 – Фигурное катание. Короткая программа. Парное катание.
14:00 и 15:30 – Бобслей. Двойки. Заезды 1 и 2. Женщины.
14:05 – Кёрлинг. Полуфиналы. Женщины.
В расписании указано время начала событий по Киеву.
Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года.
Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования в 15-ти дисциплинах в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.
Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12-ти дисциплинах.
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