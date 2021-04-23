Последний гол Евро-1992 забил футболист, у которого умирала дочь

1 июня в Риме стартует 16-й чемпионат Европы по футболу. Вспоминаем о победителях предыдущих первенств. Девятый по счету чемпионат Европы выиграла сборная Дании, которая вообще не пробилась на первенство. Но футбольная судьба компенсировала Дании относительную неудачу на Евро-84.

Отбор на Евро-1992 закончился еще осенью 1991-го, но весной окончательный список участников определен не был. В декабре 1991-го развалился Советский Союз. Прекратила существование союзная федерация футбола. По правилам УЕФА вместо СССР должна была выступать сборная Италии, которая финишировала в группе на втором месте. Однако тогдашний президент союзной федерации Вячеслав Колосков провернул аферу. За несколько недель до начала чемпионата он создал некую ассоциацию футбола СНГ. Туда не вошли страны Прибалтики, Грузия и Украина. Тем не менее, украинская федерация дала согласие на участие украинских игроков под флагом сборной СНГ. А зря. Ведь не без участия Колоскова ФИФА признала Россию правопреемницей Союза ССР. Поэтому все украинские игроки стояли перед нелегким выбором: либо играть за Россию, или не играть нигде, потому что сборную Украины не допустили к отбору на Мундиаль-1994. В УЕФА закрыли глаза на фокусы Колоскова. Италия осталась у экранов телевизора, а непонятная сборная СНГ, команда без флага и гимна - поехала на Евро.

С Югославией история обошлась еще более жестоко. Сначала из общей федерации вышли Словения и Хорватия. Они решили не делегировать своих игроков на Евро. Ни один хорват не стал лить слез, мол, возраст футболиста короткий, проходят лучшие годы, поэтому надо изменить гражданство и выступать за Югославию. Все остались верными своей стране.

Между тем сборная Югославии заранее прибыла в Швецию. Когда же ООН объявила об общих санкциях против этой страны за разжигание балканской войны, УЕФА вынуждена была заменить Югославию на Данию, которая была в группе второй.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чемпион Европы-1988 всю жизнь работает почтальоном

Тренер датчан Рихард Меллер-Нильсен красил забор, когда услышал приятную весть. В авральном порядке он забрал исполнителей из пляжей и попытался не ударить лицом в грязь. Отказался приехать только самый звездный датский футболист - Михаэль Лаудруп с "Барселоны". Он поссорился с тренером из-за оскорбительных реплик, которые позволял себе Нильсен. Тот был острым на язык. Младший брат Лаудрупа - Бриан забыл о бойкоте и вернулся. А Михаэль оказался упрямым, о чем, видимо, изрядно жалел.

Датчане начали чемпионат с нулевой ничьей против Англии. Большую часть игры они вынуждены были отбиваться. Такую же ничью, но со счетом 1:1 расписали французы и хозяева Евро - шведы. Во втором туре датчане вообще уступили шведам - ​​0:1. Нильсен так прокомментировал поражение:

- Мы все делали правильно, но проиграли. То есть лечение было неплохое, но пациент умер.

Дании было от чего грустить. Две игры, 1 очко и ноль забитых мячей.

В параллельном матче Англия и Франция расписали скучную нулевую ничью. Первая сенсация произошла в третьем туре. Швеция победила Англию - 2: 1. И уж совсем неожиданно Дания разобралась с Францией. Это была первая игра, когда датчане нашли свой чемпионский стиль. Они научились забивать в первые минуты игры. Ларсен забил Франции на 8 минуте. Папен сравнял счет и "трехцветные" стали играть на удержание. Однако Эльструп на 78 минуте забил победный мяч. Фавориты - Англия и Франция позорно вылетели. Швеция вышла в полуфинал с первого места, а Дания - со второго.

Федерация дала согласие на участие украинских игроков под флагом сборной СНГ

Во второй группе сборная СНГ старалась не играть в футбол, а отбиваться от соперника. Сначала ей это удавалось. Ничья против Германии - 1:1 и против Голландии - 0:0. Впоследствии Голландия и Германия по очереди обыгрывают Шотландию. В заключительном туре СНГ играла против немотивированной Шотландии и вместо легкой победы проиграла - 0:3. Злые языки утверждали, что шотландцы вообще вышли на эту игру пьяными. Так позорно закончила свое существование одна из некогда самых сильных сборных континента.

В последнем матче группы Голландия победила чемпионов мира ФРГ - 3:1 и вышла в полуфинале на Данию.

В первом полуфинале Швеция проиграла ФРГ - 2:3. Борьбы не получилось. Еще за минуту до окончания хозяева уступали - 1:3.

Зато нешуточная борьба была во втором полуфинале. Дания вследствие стартового штурма вышла вперед усилиями Ларсена на 5 минуте - 1:0. Бергкамп сравнял счет на 23 минуте. Ларсен забил во второй раз на 33-ей. Дания была впереди до 86-й минуты, когда Гуллит восстановил равновесие. Дополнительное время победителя не выявил. В серии пенальти промахнулся герой прошлого Евро Марко ван Бастен. Неожиданная Дания вышла в финал.

- После игры я пошел в магазин и купил брюки на размер меньше, - подытожил поединок тренер победителей Меллер-Нильсен.

В финале преимущество Германии было впечатляющим. Но датчанам опять повезло: они рано открыли счет, а затем вратарь Шмейхель творил чудеса.

- Я до сих пор не понимаю, как мы победили, - рассказывал Лаудруп. - Опорник Йенсен, который ни разу не забивал за сборную, вдруг выстрелил в девятку. Впоследствии Шмейхель выручал раз за разом, хотя немцы атаковали всей командой и создавали моменты. А потом мы забили второй гол".

Второй гол забил Ким Вильфорт. Он знал, что по телевизору за него переживает смертельно больная лейкемией 7-летняя дочь Лин. Возможно, это был самый душераздирающий гол в истории чемпионатов Европы. Партнеры, бросились приветствовать Кима, но увидели в его глазах слезы. Именно Лин уговорила отца поехать на финал. И своей игрой он сделал все, чтобы дочь хоть немного порадовалась в последние дни. Лин отойдет в мир иной через месяц после того, как ее отец забьет последний гол Евро-1992.

Вратарь той команды Петер Шмейхель с 1991 по 1999 год будет защищать цвета "Манчестер Юнайтед". Второй вершиной его карьеры станет выигрыш Лиги чемпионов в 1999 году в героическом финале против "Баварии". Впоследствии Петер в год поедет в португальский "Спортинг", с которым выигрывает титул чемпиона. Играть в Англии за "Астон Виллу" и "Манчестер Сити" до 39 лет. А за сборную - до 40. Сейчас 58-летний экс-вратарь является телевизионным ведущим. Его сын 34-летний Каспер - действующий голкипер сборной Дании и английского "Лестера".

Защитник Ларс Ольсен после Евро играть за бельгийский "Серен" и швейцарский "Базель". Последний матч за сборную сыграет в 1996 году. Восемь лет будет тренировать сборную Фарерских островов а впоследствии датский "Эсбьерг".

Центральный защитник польского происхождения Торбен Пехник сразу после Евро перейдет в "Ливерпуль", но потратит там впусутю два года. Вернется в "Орхус", где и завершит карьеру в 1999 году. Сейчас совмещает работу агента по недвижимости и массажиста. Играет за ветеранскую сборную Дании.

Кент Нильсен до Евро играл за "Астон Виллу". Потом еще два года за "Орхус". Выступления за сборную прекратил сразу после Евро. С 2000 года и по сей день тренирует датские клубы.

Защитник Ким Кристофте забил решающий пенальти в ворота Нидерландов в полуфинале. После Евро еще два года поиграл в немецком "Кельне". После завершения карьеры увлекся покером и стал чемпионом мира в 2006 году.

Полузащитник Йон Сивебак успел поиграть за "Манчестер Юнайтед", "Сент-Этьен" и "Монако". После Евро играл за итальянскую "Пескару". Завершал карьеру на родине - играл за "Вайле" и "Орхус". В 1997 году стал футбольным агентом.

Полузащитник Йон Йенсен открыл счет в финальном матче. После триумфального лета 1992 стал игроком лондонского "Арсенала", цвета которого защищал четыре года. Впоследствии еще три года играл за "Брондбю". Был помощником тренера в многих клубах, самые известные из которых - "Хетафе" и "Блэкберн".

Это был самый душераздирающий гол в истории чемпионатов Европы

Полузащитник Ким Вильфорт едва не стал рекордсменом "Брондбю" по количеству сыгранных матчей. За этот клуб он выступал с 1986 по 1998 годы. В своем последнем матче забил победный мяч "Оденсе". С 36 лет работает в системе молодежных команд "Брондбю". Домашний стадион клуба болельщики до сих пор называют "Вильфорт-парк".

После финала Евро полузащитник Хенрик Ларссон перешел в "Астон Виллу", но не сыграл за клуб ни одного матча. Вернулся на родину. Последний матч за сборную сыграл в 1996 году. Тренировал сборную Фарерских островов и несколько датских клубов.

После Евро Бриан Лаудруп выиграл с "Миланом" Лигу чемпионов-1994, хотя сыграл за клуб всего 9 матчей. Оттуда перебрался в "Рейнджерс", где провел лучшие 4 года. После этого пробовался в "Челси", но провалился. Зато свой последний год прекрасно сыграл за "Аякс", забив 13 мячей. Мог бы играть еще, но замучили травмы. В 1995 победил на Кубке короля Фахда, предшественнику Кубка Конфедераций, который Дания триумфально выиграла. На Кубке мира-98 вывел свою команду в четвертьфинал, где уступил Бразилии - 2:3. На счету Лаудрупа в том матче - гол плюс пас.

Работал комментатором, экспертом на ТВ, возглавляет академию для трудных подростков.

Ким Вильфорт только что забил второй мяч в ворота Германии. Фото: Scanpix

Форвард Флемминг Поульсен еще три года играл за "Боруссию" из Дортмунда пока в 1995 году не получил тяжелую травму. Завершил карьеру в 29 лет. Впоследствии пробовал вернуться, но сделал это только на любительском уровне. Работал помощником тренера в нескольких датских клубах.

Заслуги тренера Рихарда Меллера-Нильсона были оценены по всей планете. В том же 1992-м Рихард был признан лучшим тренером Европы по версии Ассоциации европейских спортивных журналистов и лучшим тренером мира по версии World Soccer. А настоящее признание соотечественников пришло к Рихарду уже после смерти. Он умер в 2014-м в возрасте 76 лет из-за продолжительной болезни. Через год в датских кинотеатрах прогремел фильм "Лето-1992", где подробно рассказали обо всех унижениях и насмешках, которым подвергался Меллер-Нильсен, но, несмотря на них, все равно остался предан идеям и команде. Только тогда массовое сознание перевернулась.

Это было наивысшее достижение за всю историю сборной Дании. Ранее датчане доходили до полуфинала Евро-84 во Франции. Тогда победили хозяева.