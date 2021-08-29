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После разгрома от "Динамо" тренера "Колоса" отправили в отставку

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После разгрома от &quot;Динамо&quot; тренера &quot;Колоса&quot; отправили в отставку
Руслан Костышин потерпел самое крупное поражение на посту тренера. Фото: "Футбум"

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин подал в отставку, о чем сообщил президенту клуба Андрею Засухе утром в воскресенье, 29 августа.

Президент принял это решение и предложил Руслану Костышину остаться работать в структуре клуба. Костышин согласился на предложение и останется работать в "Колосе".

Об этом сообщает sport.ua

Исполняющим обязанности главного тренера "Колоса" назначен Сергей Кузнецов, работавший помощником Костышина в его тренерском штабе.

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Костышин возглавлял "Колос" с 2014 года и прошел с клубом путь от первенства Киевской области в украинской Премьер-лиги.

В поединке 6-го тура УПЛ "Колос" проиграл киевскому "Динамо" со счетом 0:7.

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