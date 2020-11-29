После работы с Лобановским Шевченко не всегда понимал тренера "Милана"

Анчелотти много лет тренировал Шевченко в "Милане". Фото AFP

Бывший игрок и тренер "Милана" Карло Анчелотти рассказал, как ему приходилось работать и спорить с украинцем Андреем Шевченко.

"Много раз мне приходилось останавливать его, и я никогда не видел его усталого, он имел чрезвычайную выносливость. Он никогда не чувствовал усталости, казалось, ничего ему не было страшно.

На тренировку он всегда приезжал первым, мы проводили сеансы выносливости, бега, и он всегда побеждал всех.

В 2003 году, после матча против мюнхенской "Баварии", я дал ему два дня отдыха и сказал: "Андрей, не приходи завтра тренироваться, оставайся с семьей, отдыхай. Нельзя так работать, ты никогда не останавливаешься, со временем вы отразится на твоем здоровье. Он ответил: "Тренер, что я сделал неправильно? Почему вы так относитесь ко мне? Я совсем не устал".

Он ответил: "Тренер, что я сделал неправильно? Почему вы так относитесь ко мне?

Мое предложение оскорбило его, кто знает, какой бес находится у него в голове.

Он добавил: "Если в Украине дают выходной день, это означает, что у игрока не все гладко. Полковник Лобановский не воспринимал таких вещей. Я хочу выиграть как можно больше, и все это может прийти только на тренировках. Я не хочу отдыхать. Мне это не нужно, в Украине я тренировался на льду при -10, пока не падал. Пожалуйста, мистер". После такого ответа, как я мог сказать ему нет? Это был идеальный автомобиль, смесь класса, техники, скорости и непредсказуемости.

Он мчался к цели, как мало кто. Он забивал всячески: правой ногой, левой, головой, штрафными ударами, дальними ударами, у него было все: такого игрока хотел бы каждый тренер. Шевченко, привычному к тренировкам на льду Украины, наши занятия казались прогулкой в ​​парке".

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Андрей Шевченко играл в "Милане" с 1999 по 2006 год и с 2008 по 2009 За время выступлений в команде забил 127 мячей.