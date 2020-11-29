После работы с Лобановским Шевченко не всегда понимал тренера "Милана"

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 369
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 198
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 225
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1827
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 783
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2619
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1791
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6786
Фото
Все фото
5
16
10
11
5
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Видео
Все видео
Как "Шахтер" дожал "Днепр-1"
Как "Шахтер" дожал "Днепр-1"
"Динамо" уверенно разобралось с "Ворсклой"
"Динамо" уверенно разобралось с "Ворсклой"
Тайсон и Джонс подерутся под утро. Где и когда будет трансляция
Тайсон и Джонс подерутся под утро. Где и когда будет трансляция
Украинский боксер побил возрастного поляка
Украинский боксер побил возрастного поляка
Если бы я свистнул, мы бы не увидели гол столетия – арбитр матча Аргентина – Англия
Если бы я свистнул, мы бы не увидели гол столетия – арбитр матча Аргентина – Англия
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 369
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1314
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 873
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 153
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 405
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
27 ноября 2020
Просмотров: 261
Культурна доба
Ті з вас, хто був у "Мистецькому арсеналі" в Києві, можливо, звернули увагу на його історію. Він збудований у XVIII столітті як гарматний двір. А до ...
воскресенье, 29 ноября 2020 12:57

После работы с Лобановским Шевченко не всегда понимал тренера "Милана"

  Комментировать
После работы с Лобановским Шевченко не всегда понимал тренера &quot;Милана&quot;
Анчелотти много лет тренировал Шевченко в "Милане". Фото AFP

Бывший игрок и тренер "Милана" Карло Анчелотти рассказал, как ему приходилось работать и спорить с украинцем Андреем Шевченко.

"Много раз мне приходилось останавливать его, и я никогда не видел его усталого, он имел чрезвычайную выносливость. Он никогда не чувствовал усталости, казалось, ничего ему не было страшно.

На тренировку он всегда приезжал первым, мы проводили сеансы выносливости, бега, и он всегда побеждал всех.

В 2003 году, после матча против мюнхенской "Баварии", я дал ему два дня отдыха и сказал: "Андрей, не приходи завтра тренироваться, оставайся с семьей, отдыхай. Нельзя так работать, ты никогда не останавливаешься, со временем вы отразится на твоем здоровье. Он ответил: "Тренер, что я сделал неправильно? Почему вы так относитесь ко мне? Я совсем не устал".

Он ответил: "Тренер, что я сделал неправильно? Почему вы так относитесь ко мне?

Мое предложение оскорбило его, кто знает, какой бес находится у него в голове.

Он добавил: "Если в Украине дают выходной день, это означает, что у игрока не все гладко. Полковник Лобановский не воспринимал таких вещей. Я хочу выиграть как можно больше, и все это может прийти только на тренировках. Я не хочу отдыхать. Мне это не нужно, в Украине я тренировался на льду при -10, пока не падал. Пожалуйста, мистер". После такого ответа, как я мог сказать ему нет? Это был идеальный автомобиль, смесь класса, техники, скорости и непредсказуемости.

Он мчался к цели, как мало кто. Он забивал всячески: правой ногой, левой, головой, штрафными ударами, дальними ударами, у него было все: такого игрока хотел бы каждый тренер. Шевченко, привычному к тренировкам на льду Украины, наши занятия казались прогулкой в ​​парке".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко претендует на звание лучшего игрока XXI в.

Андрей Шевченко играл в "Милане" с 1999 по 2006 год и с 2008 по 2009 За время выступлений в команде забил 127 мячей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После работы с Лобановским Шевченко не всегда понимал тренера "Милана"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Ноябрьское восстание поляков продлилось меньше года

"Богемную рапсодию" пели по 12 часов в день

Украина пообещала в ООН беречь экологию

Самое читаемое
&quot;Марш соседей&quot; - В Беларуси планируют новые протесты
"Марш соседей" - В Беларуси планируют новые протесты Просмотров: 18270
Телеканал &quot;Наш&quot; опозорился в прямом эфире
Телеканал "Наш" опозорился в прямом эфире
 4 Просмотров: 9243
Гороскоп на 28-29 ноября: кого осчастливят последние выходные осени
Гороскоп на 28-29 ноября: кого осчастливят последние выходные осени
 Просмотров: 7083
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
4
 Просмотров: 6795
Фантастическое перевоплощение: Оля Полякова предстала в образе Мальвины в откровенном наряде
Фантастическое перевоплощение: Оля Полякова предстала в образе Мальвины в откровенном наряде Просмотров: 6480
Спорт
Григорчук стал чемпионом Беларуси в драматическом матче
Григорчук стал чемпионом Беларуси в драматическом матче Просмотров: 369
Луческу пожаловался на ВАР
Луческу пожаловался на ВАР Просмотров: 261
Куртуа стал причиной очередного поражения "Реала"
Куртуа стал причиной очередного поражения "Реала" Просмотров: 828
Тайсон и Джонс закончили бой вничью
Тайсон и Джонс закончили бой вничью Просмотров: 702
Как "Шахтер" дожал "Днепр-1"
Как "Шахтер" дожал "Днепр-1"
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
10
В Горловке мощные взрывы уничтожили живую силу и артиллерию оккупантов - журналист
4
Наши позиции в войне с РФ сейчас слабее, чем в 2014 году - ветеран
4
Телеканал "Наш" опозорился в прямом эфире
4
Байден пригласил Тихановскую на встречу
3
"Боря-Могильник похоронит вас всех": мэр Днепра Филатов пригрозил Коломойскому и его соратникам
Голосов: 98
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть