После провала на Евро сборную Украины по гандболу покинул немецкий тренер

Немецкий тренер по гандболу Михаэль Биглер. Фото: ФГУ

Федерация гандбола Украины выразила благодарность Михаэлю Биглеру за работу со сборной Украины.

Согласно договоренности с немецким специалистом, после завершения выступлений сборной Украины на Евро-2022 должно было быть принято решение о его дальнейшей работе с командой, информирует сайт Федерации гандбола Украины.

Отмечается, что Михаэль Биглер принял решение покинуть тренерский штаб "сине-желтых".

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Под руководством Биглера сборная прошла сборы в ноябре в Венгрии и два сбора в Запорожье в декабре и январе, после чего выступила на чемпионате Европы-2022.

Работу в тренерском штабе сборной Украины продолжит Вячеслав Лочман. Впереди у команды подготовка и участие в матчах отбора на чемпионат мира-2023.

"У меня большая разница с впечатлениями между играми и тренировками сборной Украины. К сожалению, игр было всего три. Тренировки были супер. Я видел новую молодую команду, которая фокусируется на задачах, хочет учиться, узнавать новое. Игроки готовы отдавать эмоции и энергию на тренировках. Этой команде нужно время, они хотят работать", - сказал сам Михаэль Биглер.

Михаэль Биглер работал в сборной с августа 2021 года. Сборная Украины покинула чемпионат Европы по гандболу досрочно после трех поражений.