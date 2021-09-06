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После 39 лет в коме скончался игрок ПСЖ

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После 39 лет в коме скончался игрок ПСЖ
Умер игрок ПСЖ Жан-Пьер Адамс. Фото: psg

В возрасте 71 года ушел из жизни игрок футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Жан-Пьер Адамс.

Мужчина находился в коме в течение 39 лет. Об этом сообщает Mirror.

В 1982 году во время операции на колене, в результате врачебной ошибки, Жан-Пьер впал в кому. В тот день, его анестезиолог одновременно занимался восемью пациентами и случайно перепутал дозу раствора Адамсу.

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Перед операцией игрок ПСЖ находился в отличной форме. Ожидалось, что футболист проснется всего через несколько часов.

В течение следующих 39 лет футболист так и не вышел из комы. Все эти годы за ним ухаживала его жена Бернадетт.

Руководство футбольного клуба "Пари-Сен-Жермен" может рассмотреть продажу форварда 22 летнего Килиана Мбаппе в "Реал Мадрид".

"Сливочные" сделали первое официальное предложение о трансфере француза за €160 млн, но его отклонили. Парижане считают, что игрок не станет продлевать истекающий контракт. Мбаппе отклонил все предложения клуба о новом соглашении.

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