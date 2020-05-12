"Посидели с Милевским в ночном клубе до 11-ти утра": Нинкович вспомнил выступления за "Динамо"

В системе "Динамо" Милош Нинкович был более 10 лет. Фото: "Динамо от Шурика"

Бывший полузащитник "Динамо" Милош Нинкович рассказал о своих развлечениях в Киеве.

Сербский футболист весело проводил время с другими тусовщиками команды Артемом Милевским и Александром Алиевым.

"Мы с Милей и Али собрались в ресторане часов в 8 вечера. Потом поехали в клуб, где провели всю ночь. В 6 утра, когда он закрывался, я сказал Теме, что собираюсь ехать домой. Милевский возразил, что мы едем гулять дальше. Говорю: "Куда дальше? 6 утра на часах!". "Знаю пару интересных мест", - отвечает. "Ну, поехали туда", - рассказал Нинкович.

"К семи утра были на месте. Зашли в этот клуб, а там никого нет! Я начал возмущаться, мол, что за дела, где все? Тема в ответ меня успокоил, сказав, что еще слишком рано. 7 утра - рано. "Сейчас приедут", - говорит.

Так и случилось: в половине девятого утра народ приехал отрываться в этот клуб. Я был просто в шоке, никогда не видел такого! Но Тема все знал... Посидели там часов до 11 утра и сразу на базу. Поспали часа два... Поэтому и давление было (смеется). Врачи сказали, что мне надо ехать в больницу", - вспоминал Нинкович в интервью "Спортарена".

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Милош Нинкович выступал за "Динамо" с 2004 по 2013 год. Во времена работы Юрия Семина был одним из лидеров команды. Также выступал за французский "Эвиан", сербскую "Цервену Звезду" и австралийский "Сидней".