Пошлем французам телеграмму – Петраков

 
Ексклюзивы
1/5
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 657
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 909
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Просмотров: 873
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
Просмотров: 216
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Просмотров: 630
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 1431
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
1 Просмотров: 1971
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1971
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 7029
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1980
Фото
Все фото
26
5
10
4
5
Без толп туристов – как выглядел Рим в конце XIX в.
Без толп туристов – как выглядел Рим в конце XIX в.
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
Видео
Все видео
Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
Почему Украина победила Боснию
Почему Украина победила Боснию
Вырвали победу – Украина обыграла Сербию
Вырвали победу – Украина обыграла Сербию
Головко рассказал о главном преимуществе сборной Украины в матче против Боснии
Головко рассказал о главном преимуществе сборной Украины в матче против Боснии
"Идет агрессия со стороны России. Журналисты все перекрутили" - украинский Олимпийский чемпион изменил свою точку зрения
"Идет агрессия со стороны России. Журналисты все перекрутили" - украинский Олимпийский чемпион изменил свою точку зрения
Интервью
1/5
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
1 Просмотров: 1971
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 990
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 918
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 8199
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2322
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 ноября 2021
Просмотров: 153
Інші діти
Друг дитинства з 1990-го дивиться фінальні частини Кубка світу з футболу. Головний його інтерес – протистояння Європи та Південної Америки. До ...
среда, 17 ноября 2021 07:18

Пошлем французам телеграмму – Петраков

  Комментировать
Пошлем французам телеграмму – Петраков
Петраков обрадовал Украину. Фото: Reuters

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0) в отборе Кубка мира-2022.

– Очень доволен, что вышли в плей-офф. Хочу поздравить всех своих парней за то, что они сделали, свой штаб – они сделали большую работу, помогали мне. Очень хочу поздравить президента Андрея Васильевича Павелко, что поверил в меня и очень сильно поддерживал. И хотел бы поздравить всех болельщиков Украины, простых людей – пусть погуляют сегодня.

Качество игры – это был нервный матч, как я предполагал. Мы поговорили с ребятами, парни все прибавили. Этот комментарий – я не хочу говорить об этом. Это была нервная игра – на результат.

- Ваши замены сработали – Шапаренко отдал на Довбика, и он нереально хладнокровно использовал свой момент.

– А еще не забил – обыграл и не забил. Нет вопросов ни к кому – парни хорошо вышли на замену. Запасные парни все работали, все 25 человек. Все молодцы.

Коротко прошу подвести итоги квалификации.

– Эти три месяца были самые тяжелые в моей футбольной жизни. Пройти это опять – это очень тяжело. Я, наверно, постарел на лет 5. Я очень доволен – уже здесь, как говорят, адаптировался.

Какие планы на плей-офф?

– У меня нет никаких планов, я – исполняющий обязанности. Что будет дальше я не знаю. Мы сделали только 50%. Впереди тяжелый плей-офф, там очень непростые соперники. Знаю, что парни никого не боятся.

У нас хорошая команда, очень хороший коллектив. Кто бы не был – мы будем играть. Наша цель – поехать в Катар.

Сегодня Франция помогла. Нет ли идеи отправить Дидье Дешаму бутылку хорошего вина?

– Я это решу с президентом. Не знаю, как это делается. Думаю, надо отправить телеграмму, сказать большое спасибо за порядочность. Это слово забыто в нашем обществе.

Поздравляю всю Украину, – закончил Петраков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина обыграла Боснию и продолжает бороться за выход на Кубок мира

В параллельном матче сборная Франции одолела команду Финляндии - 2:0 благодаря мячам Бензема и Мбаппе. Таким образом, Украина набрала 12 зачетных баллов, а в Финляндии осталось 11. 26 ноября мы узнаем имя первого соперника Украины в стыковых матчах Варианты - Португалия, Италия, Шотландия, Швеция, Уэльс. Стыковые игры состоятся 24-29 марта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пошлем французам телеграмму – Петраков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
ноября

Началась студенческая революция

Самое читаемое
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
 Просмотров: 62436
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
21
 2 Просмотров: 33850
Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет
Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет Просмотров: 10215
Пенсионерам увеличат выплаты: кто получит надбавку с 1 декабря
Пенсионерам увеличат выплаты: кто получит надбавку с 1 декабря Просмотров: 7848
Гуляли три дня: Пэрис Хилтон поделилась снимками с роскошной свадьбы
Гуляли три дня: Пэрис Хилтон поделилась снимками с роскошной свадьбы
11
 Просмотров: 6579
Спорт
Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
 Просмотров: 225
Без толп туристов – как выглядел Рим в конце XIX в.
Без толп туристов – как выглядел Рим в конце XIX в.
26
 Просмотров: 540
Украина обыграла Боснию и продолжает бороться за выход на Кубок мира
Украина обыграла Боснию и продолжает бороться за выход на Кубок мира
 Просмотров: 855
Почему Украина победила Боснию
Почему Украина победила Боснию
 Просмотров: 666
Украина сломала Боснию во втором тайме и вышла в стыковые матчи
Украина сломала Боснию во втором тайме и вышла в стыковые матчи
 Просмотров: 1764
Больше всего комментируют
10
ВСК: В гибели под Иловайском виновата предыдущая власть
5
В партии Зеленского думают снизить избирательный возраст
4
У партии Зеленского появился новый председатель
3
Львовский студент-русофил "поет дифирамбы" СССР и называет патриотов "животными"
2
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
Голосов: 461
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть