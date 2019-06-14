Португальский клуб хочет арендовать двух игроков "Шахтера"

Валерий Бондаренко может надолго не задержаться в "Шахтере" после зимнего перехода из "Александрии"

"Витория Гимарайнш" хочет продлить аренду флангового защитника Додо, а также арендовать центрального защитника "Шахтера" Валерия Бондаренко, сообщает Record.

По информации источника, Додо в прошлом сезоне произвел хорошее впечатление игрой в аренде "Витории Гимарайнш", поэтому руководство португальского клуба намерено договориться с "Шахтером" о продлении арендного соглашения.

Валерия Бондаренко "Витория Гимарайнш" хочет арендовать в связи с вероятным уходом из клуба центральных защитников Жуана Афонсу и Йордана Осорио.

Напомним, на текущей неделе "Шахтер" возглавил экс-наставник "Витории Гимарайнш" Луиш Каштру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" нашел замену Ракицкому в "Милане"

"Витория Гимарайнш" в прошлом сезоне заняла 5-е место в чемпионате Португалии, благодаря чему пробилась в Лигу Европы.