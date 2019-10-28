Порнозвезда стала боксером ММА

Бывшая порноактриса Орион Стар пошла в профессиональные бои ММА.
Ее первой соперницей в поединке стал Элиза Рид. Дебют состоялся на турнире Bellator 231, сообщают Факты.
Женщины встретились в андекарте главного поединка вечера между Фрэнком Миром и Роем Нельсоном. Несмотря на то, что Орион начинающая спортсменка, организаторы турнира поместили на афишу боя именно ее.
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За 12 секунд до окончания первого раунда Род отправила Стар в нокаут. Рефери поединка решил остановить избиение Орион после серии тяжелых ударов от Элизы.
Для победительницы Элизы Род этот поединок был восьмым в карьере, в ее активе теперь 7 успешных боев при одном поражении.
Стар заявила, что не уйдет из ММА и будет бороться до конца.
Колумбийка Иуде Пинеда до 18-летнего возраста жила в монастыре. Когда бросила, стала порно-моделью. Потому что поняла, что прожить всю жизнь без мужчин не сможет.
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