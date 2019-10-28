Порнозвезда стала боксером ММА. Фото: fakty.com.ua

Бывшая порноактриса Орион Стар пошла в профессиональные бои ММА.

Ее первой соперницей в поединке стал Элиза Рид. Дебют состоялся на турнире Bellator 231, сообщают Факты.

Женщины встретились в андекарте главного поединка вечера между Фрэнком Миром и Роем Нельсоном. Несмотря на то, что Орион начинающая спортсменка, организаторы турнира поместили на афишу боя именно ее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Orion Starr (@the_last_starrgaryen) 27 Сен 2019 в 9:29 PDT

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За 12 секунд до окончания первого раунда Род отправила Стар в нокаут. Рефери поединка решил остановить избиение Орион после серии тяжелых ударов от Элизы.

Для победительницы Элизы Род этот поединок был восьмым в карьере, в ее активе теперь 7 успешных боев при одном поражении.

Стар заявила, что не уйдет из ММА и будет бороться до конца.

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