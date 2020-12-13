Порезал человека. Полиция задержала экс-игрока "Спартака"

Квинси Промес четыре сезона играл за московский "Спартак". Фото Рейтер

Бывший игрок московского "Спартака" Квинси Промес арестован по подозрению в причастности к нанесению ножевых ранений, сообщает De Telegraaf и Diario AS. Промес, который сейчас играет в составе "Аякса", был арестован в воскресенье утром в связи с инцидентом, произошедшим в июле прошлого года в Абкауде, городе к югу от Амстердама. Сообщается, что потерпевший является родственником.

Обвинение состоит в том, что игрок поссорился с родственником и напал на него с ножом, в результате чего тот получил ранения.

"Когда мы узнали об инциденте, мы начали расследование, которое привело к аресту", - заявил в воскресенье официальный представитель полиции Джелмер Гирдс.

Промес в настоящее время находится в тюрьме и может быть задержан на три дня. В случае признания его виновным за преступление он может получить до четырех лет тюрьмы.

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Квинси Промес четыре года с 2014 по 2018 играл за московский "Спартак".