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пятница, 28 мая 2021 21:00

Поражение станет для Гвардиолы катастрофой: эксперт оценил шансы "Челси" и "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов

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Поражение станет для Гвардиолы катастрофой: эксперт оценил шансы &quot;Челси&quot; и &quot;Манчестер Сити&quot; в финале Лиги чемпионов
Хосеп Гвардиола возглавляет "МС" с 2016 года. Фото: REUTERS

29 мая английские клубы "Челси" и "Манчестер Сити" сыграют в финале Лиги чемпионов.

Это будет второй английский финал за последние три года.

Команды должны были играть в Стамбуле, но из-за панедемии коронавируса матч перенесли на стадион "Драгау" в Порту.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков специально для Gazeta.ua поделился ожиданиям от решающего матча самого престижного клубного турнира.

Чего Вы ожидаете от финала?

"Манчестер Сити" будет больше владеть мячом. "Челси" будет играть вторым номером, используя контратаки. Длинные забросы в исполнении Жоржиньо на быстрых нападающих.

Не жду большого количества опасных моментов и голов. Разве что кому-то из соперников удастся забить на старте поединка, что раскроет игру.

Будет интересно наблюдать тренерскую дуэль Томаса Тухеля и Хосепа Гвардиолы, которые ориентируется на защитный футбол. Двух машинообразующих команд, которые дисциплину и тактику ставят выше индивидуальностей.

Обе команды будут играть в защитный футбол

Что станет решающим в финале?

Эпизоды и личности. Скорее всего, судьбу матча в Португалии решат 1-2 эпизода. Если кто-то будет терять возможности, то он проиграет.

Важно как сыграет Н'Голо Канте. Если игра у полузащитника "Челси" пойдет, то это повышает шансы победу. Француз - ключевой футболист середины поля для лондонцев. Он это показал в матчах против "Реала".

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Тухель после прихода в "Челси" дважды обыграл Гвардиолу во внутренних соревнованиях. Это будет иметь значение?

Нет. Матч чемпионата не имел уже никакого турнирного значения. В кубковой игре Гвардиола недооценил соперника.

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Кто из тренеров находится под большим давлением?

У Гвардиолы большая ответственность перед самим собой. Он не играл в финале ЛЧ уже 10 лет. Испанский тренер не смог добиться этого с "Баварией" и только через 5 лет работы с "Сити" сумел дойти до финала. Поражение для него будет катастрофой. Тухель не будет иметь давления ответственности за результат.

Кто фаворит матча?

Безусловно, "МС". Но это финал. Здесь прогнозировать что-то невозможно. Ни один результат не станет большой сенсацию.

Финал Лиги чемпионов начнется в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

Прошлогодним победителем турнира стала "Бавария", которая в финале одолела ПСЖ-1:0.

"Челси" побеждал в Лиге чемпионов в сезоне-2011/12, а для "МС" - это первый финал в истории. В составе горожан выступает игрок сборной Украины Александр Зинченко.

Автор: Сергей Тищенко
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