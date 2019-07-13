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суббота, 13 июля 2019 16:01

"Попова надо подключать в сборную уже сейчас" – Маркевич

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&quot;Попова надо подключать в сборную уже сейчас&quot; – Маркевич
Маркевич хочет чтобы лучших игроков из команды чемпионов уже вызывали в национальную сборную

Глава комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич выделил сильнейших на его взгляд игроков сборной Украины U-20, ставших чемпионами мира.

"Мне понравилась пара центральных защитников — Денис Попов и Валерий Бондарь. Это готовые игроки для основных составов своих команд. Понравился мне также Даниил Cикан. По моему мнению, он — будущее украинского футбола" – пишет ua-football.com

"Моментами также понравились Сергей Булеца и Георгий Цитаишвили. Сейчас очень важно, чтобы эти игроки были задействованы в основных составах команд УПЛ. Очень надеюсь, что к этим ребятам теперь будет большее внимание со стороны тренерского штаба той или иной команды.

Очень рад за Супрягу. Этот финал должен ему придать сил. Ему нужно сейчас больше над собой работать и все у него впереди.

Когда эти ребята смогут помочь нашей первой сборной? Такого как Денис Попов можно подключать спокойно уже сейчас. О Валерии Бондаре можно сказать аналогичное. Например, их ровесник Виталий Миколенко уже игрок первой команды", — сказал Маркевич.

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15 июня в Лодзи сборная Украины обыграла сборную Южной Кореи и стала чемпионом мира в возрасте игроков до 20 лет.

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