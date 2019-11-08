"Попов уже сейчас самый сильный украинский защитник" – обзор прессы после матча "Копенгаген" – "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 396
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 819
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1980
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2160
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5085
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1674
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1044
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5499
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 747
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6750
Фото
Все фото
14
3
15
13
16
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Видео
Все видео
Бущан снова ошиблись в начале игры
Бущан снова ошиблись в начале игры
"Александрия" спаслась в матче против "Сент-Этьена"
"Александрия" спаслась в матче против "Сент-Этьена"
"Динамо" и "Копенгаген" не смогли выявить сильнейшего
"Динамо" и "Копенгаген" не смогли выявить сильнейшего
"Ман Сити" доигрывал матч против "Аталанты" с полевым игроком в воротах
"Ман Сити" доигрывал матч против "Аталанты" с полевым игроком в воротах
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1044
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 783
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3546
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2025
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
07 ноября 2019
Просмотров: 207
Незроблене діло
Незроблене діло інколи чудно нагадує про себе. От весною посадили картоплю у брата й поїхали собі. І далі я про ту картоплю наче й не думав зовсім. А ...
пятница, 08 ноября 2019 09:06

"Попов уже сейчас самый сильный украинский защитник" – обзор прессы после матча "Копенгаген" – "Динамо"

  Комментировать
&quot;Попов уже сейчас самый сильный украинский защитник&quot; – обзор прессы после матча &quot;Копенгаген&quot; – &quot;Динамо&quot;
Беседин не впечатлил в игре с "Копенгагеном". Фото Динамо Киев юа

Обозреватели отечественных СМИ проанализировали матч "Копенгаген" - "Динамо" - 1:1, который завершился в столице Дании.

"Пропущенный гол – случайность, – пишет "Трибуна". – Хоть и снова повторившаяся, но все-таки случайность. Бущан допустил грубую ошибку, но отставание в один мяч совсем не проблема для 4-й минуты матча. Главное – "Копенгаген" не был и близок ко второму забитому мячу, а это главное различие с первым матчем команд.

Нереализованный пенальти – тоже случайность. Цыганков нанес хороший удар, но голкипер был хорошо подготовлен. Виктору стоит продолжать быть штатным пенальтистом, такие промахи – не более, чем статистическая погрешность.

"Динамо" провело неоднозначный матч. Игра в обороне, скорости и нацеленность на остроту – плюс, суетливость в принятии решений в последней фазе, отсутствие тренерских корректировок по ходу матча, индивидуальная ошибка голкипера – минус".

Попов уже готовый игрок национальной сборной. Он сейчас явно сильнее Кривцова

Но даже со всеми упомянутыми огрехами "Динамо" уверенно шло в этой встрече к победе, – пишет Артем Жолковский из "Динамо Киев юа". – Хозяевам ничего фактически не дали сделать впереди. Очень хорош был в обороне Денис Попов, поразивший удивительными техническими приемами, четкостью отбора и жесткостью своей игры как таковой. Я бы сказал, что Попов уже готовый игрок национальной сборной и причин, по которым его туда можно не пригласить, я не вижу. Он сейчас явно сильнее Кривцова, да и вообще защитника такого уровня в "Динамо" не было со времен Олега Кузнецова. Еще раз это повторю — Олега Кузнецова. Поскольку даже славная пара защитников образца 1997-98 годов слабее, на мой взгляд, и Кузнецова, и Балтачи из славной команды 1986 года. Так вот, не вижу причин, по которым Шевченко не должен включить Попова в заявку сборной на Евро-2020 и вообще поставить в основной состав. Попов и Шабанов съели все нападение "Копенгагена", применяя к том уже еще и искусственный офсайд, что вообще является показателем великолепной сыгранности защитников.

Наверное, и довели бы динамовцы игру до победы, не пропусти этот злосчастный гол уже на четвертой минуте. Конечно, есть огромные вопросы к Георгию Бущану. И дело даже не в самом эпизоде, в котором, по некоторым трактовкам, усматривался фол. Вопрос в концентрации вратаря. Проблема Бущана, как мне кажется, не в отсутствии или недостатке реакции и техники, а в рассеянности. Когда команда находится на поле, Жора еще сидит в автобусе и дослушивает последний куплет Макса Барских.

Одним словом, из плохого по этому матчу я могу сказать только то, что его не выиграли. И так тоже бывает. Долго сравнивать счет это — не долго забивать победный мяч. Тут чуть-чуть другие эмоции во время этого процесса. Показалось, что, забив ответный, "Динамо" успокоилось, полагая, что задача на игру выполнена. Согласился с ничьей и "Копенгаген", понимая, что в таком матче ему претендовать на победу тяжело".

Когда команда находится на поле, Жора Бущан еще сидит в автобусе и дослушивает последний куплет Макса Барских

Лучшим среди игроков с украинским паспортом сейчас, безусловно, был молодежный чемпион мира. Денис Попов выглядит так, будто обошелся клубу в хорошую сумму денег, – констатирует "Футбол-24". – Ан нет, просто 20-летний воспитанник, который выиграл 12 из 14 единоборств, в том числе 4 из 5 в воздухе, отличился 3-мя отборами. Был лидером матча также по количеству выносов (7) и перехватов (4), уступив только Вербичу в дриблинге (3 из 3 попыток оказались удачными). Создал удивительно надежную пару с другим королем воздуха Шабановым, отдал больше всего точных дальних пасов среди полевых игроков (5 из 10 прошли) обеих команд.

Болельщики "Копенгагена" расстроены не столько итоговым результатом матча с "Динамо", сколько низким качеством футбола, продемонстрированным игроками датской команды. Фанаты клуба считают, что даже с учётом всех проблем "Копенгагена", нужно было играть смелее и зрелищнее при заполненных трибунах домашнего стадиона, – сообщает о настроении фанатов соперника footboom.com.

Finn: Нужно похвалить "Динамо" и поругать "Копенгаген". Украинский тренер сделал правильные выводы после матча в Киеве, он изменил и усилил игру своей команды. В Дании украинцы сыграли намного лучше и интереснее, поэтому никто не удивился бы, если бы они выиграли. А вот "Копенгаген" планировал сыграть в такой же футбол, что и в Киеве, и где-то это удалось сделать за счёт быстрого гола. Но в целом мне игра нашей команды совсем не понравилась, какие бы там оправдания не звучали от футболистов и тренеров.

Bernhardt: Если бы мы сегодня выиграли, то на 99% процентов уже оформили бы выход из группы, но у Сольбаккена и в мыслях не было играть на победу. Ничья его устроила и теперь нужно будет очень сильно постараться, чтобы занять первое или второе место. Обидно, что единственный гол "Динамо" записал на свой счёт Вербич. Но приятно, что он не стал праздновать, что он до сих пор помнит и ценит тот период своей карьеры, который он провёл в Дании. Мы сыграли действительно плохо, но в этот вечер удача была на стороне "Копенгагена".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевляне не смогли дожать соперника: главные выводы матча "Копенгаген" - "Динамо"

В 5 туре Лиги Европы "Динамо" сыграет на выезде против "Мальме", а "Лугано" будет принимать "Копенгаген".

Автор: Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Попов уже сейчас самый сильный украинский защитник" – обзор прессы после матча "Копенгаген" – "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
ноября

Книги в библиотеке приковывали цепью

Самое читаемое
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
33
 Просмотров: 22889
&quot;Хотим опровергнуть информацию&quot;: семья Заворотнюк сделала заявление
"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление Просмотров: 8550
&quot;Подыгрывание врагу и государственная измена&quot; - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина
"Подыгрывание врагу и государственная измена" - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина 1 Просмотров: 8424
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 8398
Украинскую отаманшу убил предатель
Украинскую отаманшу убил предатель
 4 Просмотров: 7812
Спорт
Бущан снова ошиблись в начале игры
Бущан снова ошиблись в начале игры
 Просмотров: 18
"Динамо" потеряло два очка "- Михайличенко после игры в Дании
"Динамо" потеряло два очка "- Михайличенко после игры в Дании Просмотров: 81
"Александрия" спаслась в матче против "Сент-Этьена"
"Александрия" спаслась в матче против "Сент-Этьена"
 Просмотров: 198
Киевляне не смогли дожать соперника: главные выводы матча "Копенгаген" - "Динамо"
Киевляне не смогли дожать соперника: главные выводы матча "Копенгаген" - "Динамо"
 Просмотров: 783
"Динамо" и "Копенгаген" не смогли выявить сильнейшего
"Динамо" и "Копенгаген" не смогли выявить сильнейшего
 Просмотров: 603
Больше всего комментируют
23
ГБР взялось за Софию Федыну
9
Кличко обвиняют в госизмене
7
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
4
Украинскую отаманшу убил предатель
4
Комик Молочный заявил, что по Киеву ходят фашисты
Голосов: 762
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua