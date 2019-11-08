"Попов уже сейчас самый сильный украинский защитник" – обзор прессы после матча "Копенгаген" – "Динамо"

Беседин не впечатлил в игре с "Копенгагеном". Фото Динамо Киев юа

Обозреватели отечественных СМИ проанализировали матч "Копенгаген" - "Динамо" - 1:1, который завершился в столице Дании.

"Пропущенный гол – случайность, – пишет "Трибуна". – Хоть и снова повторившаяся, но все-таки случайность. Бущан допустил грубую ошибку, но отставание в один мяч совсем не проблема для 4-й минуты матча. Главное – "Копенгаген" не был и близок ко второму забитому мячу, а это главное различие с первым матчем команд.

Нереализованный пенальти – тоже случайность. Цыганков нанес хороший удар, но голкипер был хорошо подготовлен. Виктору стоит продолжать быть штатным пенальтистом, такие промахи – не более, чем статистическая погрешность.

"Динамо" провело неоднозначный матч. Игра в обороне, скорости и нацеленность на остроту – плюс, суетливость в принятии решений в последней фазе, отсутствие тренерских корректировок по ходу матча, индивидуальная ошибка голкипера – минус".

Попов уже готовый игрок национальной сборной. Он сейчас явно сильнее Кривцова

Но даже со всеми упомянутыми огрехами "Динамо" уверенно шло в этой встрече к победе, – пишет Артем Жолковский из "Динамо Киев юа". – Хозяевам ничего фактически не дали сделать впереди. Очень хорош был в обороне Денис Попов, поразивший удивительными техническими приемами, четкостью отбора и жесткостью своей игры как таковой. Я бы сказал, что Попов уже готовый игрок национальной сборной и причин, по которым его туда можно не пригласить, я не вижу. Он сейчас явно сильнее Кривцова, да и вообще защитника такого уровня в "Динамо" не было со времен Олега Кузнецова. Еще раз это повторю — Олега Кузнецова. Поскольку даже славная пара защитников образца 1997-98 годов слабее, на мой взгляд, и Кузнецова, и Балтачи из славной команды 1986 года. Так вот, не вижу причин, по которым Шевченко не должен включить Попова в заявку сборной на Евро-2020 и вообще поставить в основной состав. Попов и Шабанов съели все нападение "Копенгагена", применяя к том уже еще и искусственный офсайд, что вообще является показателем великолепной сыгранности защитников.

Наверное, и довели бы динамовцы игру до победы, не пропусти этот злосчастный гол уже на четвертой минуте. Конечно, есть огромные вопросы к Георгию Бущану. И дело даже не в самом эпизоде, в котором, по некоторым трактовкам, усматривался фол. Вопрос в концентрации вратаря. Проблема Бущана, как мне кажется, не в отсутствии или недостатке реакции и техники, а в рассеянности. Когда команда находится на поле, Жора еще сидит в автобусе и дослушивает последний куплет Макса Барских.

Одним словом, из плохого по этому матчу я могу сказать только то, что его не выиграли. И так тоже бывает. Долго сравнивать счет это — не долго забивать победный мяч. Тут чуть-чуть другие эмоции во время этого процесса. Показалось, что, забив ответный, "Динамо" успокоилось, полагая, что задача на игру выполнена. Согласился с ничьей и "Копенгаген", понимая, что в таком матче ему претендовать на победу тяжело".

Когда команда находится на поле, Жора Бущан еще сидит в автобусе и дослушивает последний куплет Макса Барских

Лучшим среди игроков с украинским паспортом сейчас, безусловно, был молодежный чемпион мира. Денис Попов выглядит так, будто обошелся клубу в хорошую сумму денег, – констатирует "Футбол-24". – Ан нет, просто 20-летний воспитанник, который выиграл 12 из 14 единоборств, в том числе 4 из 5 в воздухе, отличился 3-мя отборами. Был лидером матча также по количеству выносов (7) и перехватов (4), уступив только Вербичу в дриблинге (3 из 3 попыток оказались удачными). Создал удивительно надежную пару с другим королем воздуха Шабановым, отдал больше всего точных дальних пасов среди полевых игроков (5 из 10 прошли) обеих команд.

Болельщики "Копенгагена" расстроены не столько итоговым результатом матча с "Динамо", сколько низким качеством футбола, продемонстрированным игроками датской команды. Фанаты клуба считают, что даже с учётом всех проблем "Копенгагена", нужно было играть смелее и зрелищнее при заполненных трибунах домашнего стадиона, – сообщает о настроении фанатов соперника footboom.com.

Finn: Нужно похвалить "Динамо" и поругать "Копенгаген". Украинский тренер сделал правильные выводы после матча в Киеве, он изменил и усилил игру своей команды. В Дании украинцы сыграли намного лучше и интереснее, поэтому никто не удивился бы, если бы они выиграли. А вот "Копенгаген" планировал сыграть в такой же футбол, что и в Киеве, и где-то это удалось сделать за счёт быстрого гола. Но в целом мне игра нашей команды совсем не понравилась, какие бы там оправдания не звучали от футболистов и тренеров.

Bernhardt: Если бы мы сегодня выиграли, то на 99% процентов уже оформили бы выход из группы, но у Сольбаккена и в мыслях не было играть на победу. Ничья его устроила и теперь нужно будет очень сильно постараться, чтобы занять первое или второе место. Обидно, что единственный гол "Динамо" записал на свой счёт Вербич. Но приятно, что он не стал праздновать, что он до сих пор помнит и ценит тот период своей карьеры, который он провёл в Дании. Мы сыграли действительно плохо, но в этот вечер удача была на стороне "Копенгагена".

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В 5 туре Лиги Европы "Динамо" сыграет на выезде против "Мальме", а "Лугано" будет принимать "Копенгаген".