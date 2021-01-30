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воскресенье, 31 января 2021 06:11

Помощник Шевченко рассказал о его методах работы в сборной Украины

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Помощник Шевченко рассказал о его методах работы в сборной Украины
Малдера может позвонить Шевченко в 5 часов утра. Фото Павел Кубанов zbirna.com

Помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Малдера рассказал о тактических моментах, которые наигрывает сборная Украины.

"Если бы Шевченко считал, что у меня нет нужных качеств, он бы даже не слушал бы меня. Должно быть доверие. Иногда мы смотрим в одну сторону, иногда мнения разные, но он знает, что я у меня своя роль и я никогда бы не смог делать то, что делает он. Честно. Никогда. У меня нет его способностей, его опыта, его чтения моментов, его характера, личности. Но и он не делает то, что делаю я - у каждого своя роль". Сообщает "Трибуна".

"Мы с Шевченко слушаем друг друга. Например, я говорю: "Андрей, последи за этим парнем, мне он нравится". Или я вижу какой-то матч, какого-то игрока, общаемся, и если Шевченко говорит "Давай посмотрим за ним", то я смотрю некоторые матчи, разные видео, а тренер по физподготовке берет именно физданные.

Когда у нас появляется информация, мы общаемся и принимаем решение, будем ли мы за ним следить дальше. Иногда есть неожиданные ситуации, например, из-за ковида. Мы должны рисковать больше: мы вызвали Сироту, Забарного, то есть игроков, на изучение которых у нас даже не было времени. Нам пришлось вызвать кого-то, потому что кто-то заболел. Тут мы уже доверились Ротаню и смогли адаптироваться к ситуации.

Мы должны видеть: как игрок читает ситуацию, как он играет, его личность, может ли он носить футболку сборной

Шевченко, ценит умных с футбольной точки зрения игроков, которые могут совершенствоваться и имеют желание. Если видит потенциал в этом плане, естественно, совместно с техническими и тактическими качествами - это для него самое важное.

Мы должны видеть: как игрок читает ситуацию, как он играет, его личность, может ли он носить футболку сборной. Цифры об этом нам не расскажут. Данные - это как увидеть человека на фотографии. Видим красивого человека, но хочется потом увидеть его вживую, действительно ли он такой красивый.

Первые два года отличаются от последний двух. В первые два года мы играли больше с командами нашего уровня. Наше желание было больше владеть мячом, вести игру, доминировать. Хотели дать идентичность (стиль) нашей игре с мячом.

Сейчас мы развиваемся иначе. В группе А Лиги Наций уровень соперников повысился, таким образом нам пришлось также что-то менять. Соревноваться на таком высоком уровне стало огромным опытом для тренерского штаба, игроков, для всех. Нам пошли на пользу некоторые негативные результаты, чтобы понять эту сложность. Мы научились играть против команд, которые позволяют играть первым номером, и понимать, когда нужно сыграть по-другому, придерживаясь нашей идентичности.

Наш рост в том, что мы понимаем ход матча. Сегодня матчи меняются во время игры. Можно начать играть определенным способом, потом изменить его. Тем более сейчас пять замен. Развитие в понимании этих моментов. Это и есть цель, которую хотим достичь – быть зрелыми в наших решениях".

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До начала Евро-2021 сборная Украины должна провести три товарищеских матча.

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