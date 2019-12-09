Помощник Михайличенко обматерил болельщика и показал средний палец

Вадим Евтушенко работает первым ассистентом главного тренера "Динамо", Фото: из открытых источников

В матче 17 тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и луганской "Зарей" произошел довольно скандальный эпизод с участием ассистена Алексея Михайличенко Вадима Евтушенко.

Один из тренеров "Динамо" нецензурно выругался в одного из болельщиков, пишет "Чемпион"

Когда ассистент Михайличенко поднялся со своего места, чтобы подойти к резервного судьи, фанат крикнул: "Вадик сядь, специалисты мля".

Вадим Евтушенко не смолчал и ответил довольно жестко: "Иди на х @ й, бл @ дь". Показав еще и средний палец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Михайличенко прокомментировал поражение от "Зари"

"Заря" победила "Динамо" со счетом 2: 1 и вышла на 2 место в чемпионате Украины.