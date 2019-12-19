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четверг, 19 декабря 2019 20:26

"Помогать своей стране и быть патриотом - это не преступление" - Зозуля прокомментировал скандал с фанами "Райо Валекано"

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Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля провел специальную пресс-конференцию вместе с руководством клуба, на которой прокомментировал инцидент в матче против "Райо Вальекано". Во время матча фанаты назвали его нацистом, а поединок был прерван.

"Я хочу сообщить, что когда в Украине началась война, у нас не было армии, поэтому добровольцы пытались помочь. Наш фонд никогда не покупал оружие или любые другие вещи для боя, а исключительно для сохранения жизней защитников нашей страны. Мы с коллегами покупали автомобили скорой помощи, еду, одежду. Я считаю, что помогать своей стране и быть патриотом - это не преступление.

Мы знаем, что война - это нечто ужасное. Я постоянно посещал больницы и регулярно видел больных и раненых. Я должен быть частью помощи моей стране. Я очень мало рассказывал о том, что я делаю - мог бы рассказать гораздо больше. Мы помогаем, в частности, больницам и больным раком.

Автор: С открытых источников
 

Хочу вспомнить тот момент, когда подписал контракт с "Райо Вальекано". После подписания соглашения я встретился в офисе клуба с руководством, после чего мне сообщили, что фанаты не хотят, чтобы я за них играл. Я спросил почему и получил ответ, что меня считают фашистом. Это было впервые, когда меня назвали фашистом. Когда я спросил их, почему меня так называют, то услышал, что это из-за того, что я помогаю армии моей страны, а они в то же время воевали на Донбассе на другой стороне. Я хочу только передать их слова - 6 фанатов "Райо Вальекано" сейчас воюют на стороне другого государства ", - передает слова Зозули" Футбол 24 ".

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Матч 20-го тура Сегунды "Райо Вальекано" - "Альбасете" был остановлен. После перерыва гости отказались выходить на поле из-за обиды местных фанатов в адрес Романа Зозули, которые назвали Украинский нацистом. Судьба матча будет решена позже.

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