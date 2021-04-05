Поляки перевели форварда "Динамо" в дубль и займутся его воспитанием

Русин может досрочно вернуться в Киев. Фото: "Легия"

Арендованный у "Динамо" форвард "Легии" 22-летний Назарий Русин заявил, что не намерен играть за дубль польского клуба в предстоящем матче 22-го тура третьего по силе дивизиона Польши против "Легионово" (1:3), сообщает Legia.Net.

Украинец аргументировал свое решение риском получения травмы на поле команды из 3-го дивизиона.

Встреча состоялась 3 апреля. Футболисту дали ночь, чтобы подумать над своим поведением, но на утро он оставил решение в силе и отказался играть за резервную команду.

Такое решение не поняли ни тренеры, ни одноклубники, так как 35-летний польский футболист Игор Левчук, который старше, опытнее и добился большего в футболе, чем Русин, соглашается играть за резервный состав, а украинец – нет.

Теперь, скорее всего, Русин будет отстранен от 1-й команды и переведен в дубль. По крайней мере, до того времени, пока он не переосмыслит свое поведение и не извинится. До этого момента он не будет выступать за 1-ю команду.

Также отмечается, что начало пребывания футболиста в "Легии" казалось многообещающим: он говорит по-польски, быстро наладил контакт с партнерами, дебютировал за команду в матче Кубка Польши с "Пястом", а на тренировках был быстр и вездесущ.

Однако игрок также был эгоистичен: когда получал мяч, редко возвращал партнерам, и хотел заканчивать каждое действие ударом. Тренеры объяснили ему, что он должен играть на команду, что он не Андрей Шевченко. Однако Русин оказался высокого мнения о себе и своих способностях и не изменил отношение.

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Динамовец пока не дебютировал за "Легию" в чемпионате Польши. Ранее он выступал за луганскую "Зарю", откуда после серии удачных игр был возвращен в "Динамо". Осенью Назарий получил тяжелую травму. В феврале его отдали в аренду в польский клуб.