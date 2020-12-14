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вторник, 15 декабря 2020 06:11

Полузащитник "Реймса" забил прямым ударом с углового в чемпионате Франции

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Полузащитник &quot;Реймса&quot; забил прямым ударом с углового в чемпионате Франции
Аберу Зенели забил первый свой гол в сезоне. Gettyimages.com

В 14-туре чемпионата Франции "Реймс" в гостях проиграл "Бресту" - 1:2.

Игра запомнилась забитым мячом полузащитником гостей Арбер Зенели. Игроку сборной Косово удалось забить гол прямым ударом с углового.

В середине второго тайма Зенели направился подавать угловой с левого фланга. Он так закрутил мяч, что тот по высокой дуге пролетел над голкипером и влетел в ворота соперника. Для футболиста это первый гол в сезоне.

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"Брест" с 21-м очком находится на 10 позиции в чемпионате Франции. "Реймс" находится в зоне вылета. Команда имеет 10 очков и занимает 19 место в турнирной таблице.

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