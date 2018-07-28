Полузащитник "Динамо" сломал нос и пропустит ближайшие матчи УПЛ

Молодой полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко не сыграет в ближайшем матче УПЛ. Причиной этого стал сломанный нос хавбека в предыдущем матче против "Ворсклы".

"Шапаренко сломал нос в столкновении с защитником Ворсклы во время матча первого тура УПЛ, в котором Динамо принимало Ворсклу (1: 0).

Во Львове Николай точно не сможет помочь своей команде.

Отметим, что отбыл свою дисквалификацию защитник киевлян Никита Бурда и вернулся в общую группу Денис Гармаш. Оба футболиста смогут сыграть против львовян.

Кроме этого, новичок "бело-синих" Сидклей полетел с командой во Львов и уже сегодня может дебютировать в составе Динамо ", - сообщает "Футбол24"

Автор: Instagram Сломанный нос Николая Шапаренко

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Матч второго тура украинской премьер-лиги "Динамо" проведет сегодня. Выездной матч против ФК "Львов" начнется в 19:00.