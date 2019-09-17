Полуобнаженная девушка защитника "Динамо" показала все прелести

Девушка защитника "Динамо" Артема Шабанова Юлиана разместила полуобнаженное фото в социальной сети.

Таким образом девушка спросила у подписчиков, что они делают с ненужным одеждой. Оказалось, что Юлианна участвует в марафоне. Одним из его задач является избавиться от 60 лишних вещей, которые она не носит.

"Но у меня есть хорошие вещи, я постоянно перебираю свой гардероб, поэтому лучше их раздам. Может, даже через социальные сети ⠀ Но поскольку я хочу выполнить все задания марафона, все-таки в виде исключения выброшу некоторые вещи, ведь это даже могут быть ручки, старая косметика, коробки", - подписала вторая половинка игрока "Динамо".

Автор: instagram

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Артем Шабанов - защитник киевского "Динамо". Перешел в клуб зимой 2018-го, но не имеет стабильного места в составе команды. Сыграл один матч за сборную Украины.