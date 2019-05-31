Полуфиналист Лиги чемпионов заинтересовался защитником "Динамо"

Полуфиналист Лиги чемпионов "Аякс" проявляет интерес к защитнику молодежной сборной Украины и дубля "Динамо" Дениса Попова.
Защитник сборной Украины Ю-20 и киевского "Динамо" Денис Попов привлек внимание амстердамского "Аякса", сообщает Footballtransfer.
Чемпионов Нидерландов поразило выступление игрока на молодежном Чемпионате мира U-20, и амстердамцы увидели в нем потенциальную замену своему капитану Матейсу де Лигту.
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В этом сезон Попов сыграл только один матч за первую команду "Динамо" против Мариуполя. На молодежном Кубке мира в Польше в 3 матчах забил 2 мяча.
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