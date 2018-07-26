Полуфинал EURO - 2018 (U19) Украина разгромно проиграла Португалии

Полуфинал EURO-2018, Украина - Португалия. Фото: footboom

Добрый день! Через несколько минут состоится главный матч последних лет, для юношеской сборной Украины по футболу. В полуфинале EURO-2018 наши ребята помирються силами со сверстниками из португалии.

Украина в своей группе заняла первое место, обойдя более именитые сборные Франции и Англии. Португалия в своей группе заняла второе место, пропустив вперед сборную Италии.

Главный арбитр матча Мануэль Шюттенгрюбер (Австрия)

Стартовые составы команд:

Украина: Кучерук - Миколенко, Бондарь (к), Попов - Корниенко, Хахлев, Дрышлюк, Конопля - Булеца, Цитаишвили - Супряга

Португалия: Коста - Корреа, Кармо, Корреа Р, Винагре - Кина, Флорентино(к), Луиш - Хота, Корреа, Тринкао

Видео трансляцию поединка вы можете посмотреть по этой ссылке.

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Стартовый свисток!

2` Гол! Ужасное начало для Украины. Нападающий португальцев Корреа пробивал с нескольких метров головой, Кучерук совершил фантастический сейв. Но на добивании был тот же Корреа, который и открыл счет в матче. 0:1

19' Гол! Опять защитники не разобрались и привезли гол. После подачи углового защитники не смогли как следует вынести мяч, после нескольких рикошетов мяч отскочил к Хоту, и тот с нескольких метров расстрелял вратаря. 0:2

21' Гол. Это просто ужас какой-то. Опять провал в защите, после разрезной передачи Хота вышел на ворота, и мощным ударом в дальний угол оформил дубль. 0:3

28' Вновь гол в наши ворота. Тринкао без всякого сопротивления от защитников пробил низом в дальний угол. 0:4.

31' Это уже издевательство просто. На этот раз Кучерук "привез" гол. Вратарь не сложный прострел с фланга не смог зафиксировать и отбил перед собой. Тринкао был первым на мяче и оформил дубль. 0:5

Второй тайм!

75' Второй тайм проходит в гораздо более медленном темпе. Португальцы достигли результата за первые пигодины, а украинцы до сих пор ничего опасного создать не смогли.

Финальный свисток!

Украина остановилась в шаге от финала Евро. Однако даже полуфинал можно считать очень достойным результатом для нашей команды.

В финале сборная Португалии стаей против победителя матча Франция - Италия.