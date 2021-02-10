Польскую модель нашли мертвой в квартире футболиста "Баварии"

Кася Ленхардт покончила жизнь самоубийством. Фото инстаграм Ленхардт

Бывшая девушка чемпиона мира по футболу и победителя Лиги чемпионов в составе "Баварии" Жерома Боатенга 25-летняя Кася Ленхардт скончалась всего через неделю после расставания со знаменитым футболистом, сообщает Bild. Родившуюся в Польше модель вечером 9 февраля нашли мертвой в многоквартирном доме в Берлине.

У полиции есть основания полагать, что красавица, у которой остался 5-летний сын от предыдущих отношений, совершила самоубийство. По информации немецких СМИ, квартира, в которой произошла трагедия, могла принадлежать Жерому Боатенгу. По крайней мере, как утверждает dailymail.co.uk, на дверном звонке значатся именно его инициалы.

Смерть Каси Ленхардт, которая обрела популярность в 2012 году после успешного выступления в телешоу "Топ-модель Германии", подтвердила ее подруга Сара Кулька.

"Покойся с миром. Ты замечательный человек. Я скучаю по тебе и хотела бы попрощаться. Надеюсь, что ты обретешь покой, и верю, что правда откроется, как ты бы этого хотела. Я никогда не забуду тебя. Не знаю никого, кто мог бы смеяться, как ты. Много сил твоей семье", — написала Сара Кулька в Instagram.

Знаменитый футболист Жером Боатенг и Кася Ленхардт встречались 15 месяцев, но совсем недавно расстались после взаимных оскорблений и обвинений. В частности, в начале января девушка, находясь выпившей за рулем, разбила дорогой автомобиль игрока "Баварии".

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Жером Боатенг пребывает в Катаре, где "Бавария" борется за звание клубного чемпиона мира.