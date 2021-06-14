Польша проиграла Словакии

Польше забил Роберт Мак. Фото: Reuters

Сборная Словакии в стартовом матче на Евро переиграла сборную Польши - 2:1. У словаков отличились Шкриньяр и вратарь Польши Щенсны, на которого записали автогол. У поляков автором единственного мяча стал Кароль Линетти.

Польша почти весь матч владела инициативой, но в первом тайме упустила проход Роберта Мака, который пробил в ближний угол. Мяч рикошетом от штанги и Войцеха Щенсны залетел в ворота. Поляки расклеились и в первом тайме больше не провели ни одной содержательной атаки.

Зато с началом второго тайма Линетти после классного прохода Рыбуся сравнял счет не сильным, но точным ударом. Красно-белые прочно захватили инициативу и создали еще несколько возможностей. Все это продолжалось до 63-ей минуты, когда арбитр Хацеган удалил за вторую желтую карточку Крыховяка.

Почти сразу Шкриньяр после подачи углового вывел Словакию вперед. В последние минуты Польша бросилась на штурм, имела несколько возможностей, но игроки никак не могли попасть в ворота. Роберт Левандовски вообще не имел ни одного шанса.

В целом сборная Польши разочаровала. Не впечатлил Зелинский, не выручил Щенсны. Команда накануне смены поколений и ее звезда потихоньку закатывается.

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В другом матче группы в двадцать втором часов в Севилье сойдутся сборные Испании и Швеции. Испанцы больше выигрывали Евро - трижды. Они являются рекордсменами вместе со сборной Германии.